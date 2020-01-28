Армия и оружие

Политика СегодняПолитика СегодняАрмия Сирии восстановила контроль над городом Маарет ан-Нуман в Идлибе

Войска Сирийской арабской армии (САА) вошли в город Маарет ан-Нуман на юго-востоке провинции Идлиб. Город окончательно перешел под контроль правительственных сил. Отмечается, что подразделения САА приступили к закреплению своих позиций в Маарет ан-Нуман.
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