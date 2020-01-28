Армия и оружие
РИА НовостиСирийская армия вернула контроль над городом Маарэт-ан-Нуман в Идлибе
Правительственные войска Сирии взяли под контроль стратегически важный город Маарэт ан-Нуман на юге провинции Идлиб, сообщил РИА Новости военно-полевой источник.
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Политика
Петр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Глава делегации России, зампредседателя Госдумы Петр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во втором туре голосования.
Политика
Трамп озвучил свою «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины
Израиль делает большой шаг к миру. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в связи с обнародованием «сделки века».
Футбол
Отчим Кокорина заявил, что футболист не поедет на сборы с «Сочи»
Кирилл Логинов, агент и отчим футболиста «Зенита» Александра Кокорина, заявил о том, что игрок не присоединится к ФК «Сочи» на тренировочном сборе, несмотря на наличие арендного соглашения между клубами.
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Шоу-бизнес
Пелагея и Иван Телегин вместе отметили день рождения дочери
Пелагея устроила веселый праздник для дочери, пригласив и Ивана Телегина.
Фигурное катание
В Германии возмутились победой российских фигуристок на ЧЕ
Общество
Патриарх Кирилл призвал значительно ограничить аборты
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал решить демографические проблемы России за счет значительного ограничения абортов, что, по его мнению, к 2030 году поможет увеличить население страны на 10 миллионов человек.
Политика
Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны.
Политика
ЕС расширяет санкции против России из-за выборов в Крыму
Послы Евросоюза согласовали санкции против семи россиян, участвовавших в организации и проведении выборов местной власти в Крыму осенью 2019 года, передает 360.
Общество
В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов
По данным ресурса, среди арестованных, по всей вероятности, находятся и директора четырех сахарных заводов.
Политика
В МИД России вызвали японского дипломата из-за выставки в Токио
В МИД России во вторник, 28 января, вызвали советника-посланника посольства Японии в Москве из-за открытия в Токио выставки, в ходе которой демонстрируются материалы, которые якобы доказывают обоснованность территориальных притязаний японской стороны на Южные Курилы.
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
Футбол
«Локомотив» подал в суд на экс-президента Геркуса
Московский футбольный клуб "Локомотив" принял решение подать в суд на бывшего президента - Илью Геркуса.
Происшествия
В Москве на ТЭЦ загорелся трансформатор
Политика
Вице-премьер Хуснуллин назначен куратором Крыма
Курировать Крым будет вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Авто
Внешний вид нового Seat Leon раскрыли до премьеры
Поскольку Seat Leon будет собран на такой же платформе, как и новый Volkswagen Golf, инсайдеры предсказывают для хэтчбека испанской марки ту же линейку бензиновых, дизельных и гибридных двигателей отдачей от 90 до 245 лошадиных сил, вдобавок приборную цифровую панель и контурную подсветку в салоне автомобиля.
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте сломала ногу и отменила выступления
Энергетика
Украинский Кабмин установил цены на газ в соответствии с требованием МВФ
Оптовая цена на газ в рамках ПСО (специальных обязательств) для населения, теплогенерирующих потребителей и прочих защищенных потребителей Украины составила в январе 2020 года 4,65 гривен за кубометр, 28 января сообщает пресс-служба «Нафтогаз».
Общество
В МВД рассказали о новых российских паспортах
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Общество
Кодирование спутниковых каналов: в борьбе Киева с российскими медиа победила жадность
Авторы же инициативы по кодированию телеканалов, медиахолдинги «1+1 media», «Украина», StarLightMedia и Inter Media Group, мотивируют свое решение необходимостью «развивать рынок платного телевидения», проще говоря, владельцы телеканалов и провайдеры хотят больше денег.
Политика
Делегация депутатов из Нидерландов отменила визит в Россию
Визит был отменен после того, как один из участников делегации, член партии "Демократы 66" Сьорд Сьордсма сообщил, что он попал в список лиц, которым запрещен въезд в РФ.
Общество
В Гонконге заявили о разработке вакцины от нового коронавируса
Исследователи в Гонконге разработали вакцину против нового вида коронавируса, обнаруженного в Китае, однако необходимо время, чтобы ее протестировать.
Общество
Разлетевшаяся на ветру юбка подставила Кейт Миддлтон
Стоило герцогине выйти из машины, как сильный порыв ветра едва не задрал ей юбку.
Общество
Суд отменил решение о розыске Елены Батуриной
Элистинский городской суд во вторник отменил постановление о розыске предпринимательницы, вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной и направил материалы дела о клевете, фигурантом которого она является, в мировой суд для рассмотрения по существу, сообщил Эренцен Манжеев - финансовый управляющий в деле о банкротстве брата предпринимательницы Виктора Батурина.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Футбол
Ещенко: Тедеско говорит, что мы с Ребровым должны быть в «Спартаке»
Тренер говорит, что мы с Ребровым должны быть в команде. Что мы можем помогать и другим игрокам, и ему в тренировочном процессе.