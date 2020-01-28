Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСирийская армия вернула контроль над городом Маарэт-ан-Нуман в Идлибе

Правительственные войска Сирии взяли под контроль стратегически важный город Маарэт ан-Нуман на юге провинции Идлиб, сообщил РИА Новости военно-полевой источник.
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Послы Евросоюза согласовали санкции против семи россиян, участвовавших в организации и проведении выборов местной власти в Крыму осенью 2019 года, передает 360.
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Водитель убитого в Ростовской области депутата дал показания

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Тренер говорит, что мы с Ребровым должны быть в команде. Что мы можем помогать и другим игрокам, и ему в тренировочном процессе.
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