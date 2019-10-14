Сирийские правительственные войска вошли в город Манбидж на севере Сирии, который ранее находился под контролем курдов, сообщает ГосТВ. До этого к Манбиджу направились турецкие войска. «Отряды сирийской армии вошли в Манбидж провинции Алеппо», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала Ikhbariya.

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