Военные армии САР вошли в находящийся на востоке провинции Алеппо город Манбидж. Они собираются взять населенный пункт под свой контроль. О том, что сирийские военные двигаются в Манбидж и Кобани, накануне сообщал ливанский канал «Аль-Маядин».

Сирийская армия вошла в Манбидж для взятия города под контроль

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