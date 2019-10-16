Передовые отряды сирийской армии вошли в город Ракка на севере страны впервые с 2014 года, сообщил РИА Новости военно-полевой источник. Собеседник агентства добавил, что правительственные войска установили свои наблюдательные пункты.

с чего всё началось

Сирийский город Ракка, расположенный к северу от Евфрата, впервые с 2014 года перешел под контроль правительственных сил. Об этом сообщил 16 октября РИА Новости военно-полевой источник. Город заняли передовые отряды сирийской армии, уточнил он, военные выставили в Ракке наблюдательные пункты.

Сирийская армия вошла в Ракку впервые с 2014 года

Политика Путин увеличил штат центрального аппарата МЧС почти вдвое Президент России Владимир Путин почти в два раза увеличил штатную численность центрального аппарата МЧС.

Музыка Украина не допустит к «Евровидению-2020» выступающих в России артистов Украинские артисты, которые после 2014 года выступали на территории России и Крыма, не будут допущены к участию в международном конкурсе «Евровидение-2020».

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Происшествия Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.

Общество В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Общество Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.

Политика В США представили законопроект по санкциям против Турции Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турции в связи с турецкой военной операцией в Сирии.

Общество Самой красивой женщиной в мире признана Белла Хадид Новые методы исследования помогли определить самых красивых женщины в мире по формуле «золотого сечения», передает The Sun.

Происшествия В Архангельске возбудили дело из-за попытки самосуда Следственные органы СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудили уголовное дело в отношении четверых жителей областного центра, пытавшихся совершить самосуд над мужчиной.

Политика Украина потребовала распустить ЛНР и ДНР "Выполнение политического блока вопросов минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок ДНР и ЛНР, полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины", - написала Олифер у себя на странице в Facebook.

Общество Ягудин опубликовал первое фото Тотьмяниной после операции Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал в инстаграме первую фотографию супруги Татьяны Тотьмяниной после операции в московском онкоцентре, передает сайт телеканала "360".

Армия и оружие Небензя: Путин и Эрдоган находятся в контакте по ситуации в Сирии Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган находятся в постоянном контакте по ситуации в Сирии с целью возвращения ее полной территориальной целостности.

Общество Рогозин назвал высокую аварийность «Роскосмоса» мифом Ранее "Роскосмос" в своем отчете опубликовал информацию, что среднегодовой уровень аварийности неуклонно снижается.

Экономика Почти $8200. Курс Bitcoin продолжил падение Снижение курса биткоина негативно отразилось на других криптовалютах.

Транспорт ГИБДД придумала новый способ измерять скорость российских водителей Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов поддержал отказ от применения камер на треногах, но заявил, что измерения могут быть неточными, если данные о собственной скорости будут брать с GPS и бортового компьютера автомобиля.

Общество Бывшего баскетболиста сборной России приговорили к шести годам тюрьмы Чертановский суд Москвы приговорил экс-форварда сборной России по баскетболу Дмитрия Домани к шести годам колонии общего режима, сообщает «Р-Спорт».

Футбол Леонид Федун подтвердил, что в 2023 году покинет «Спартак» Президент и владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун подтвердил журналистам, что покинет команду в 2023 году.

Общество На Новодевичьем кладбище открыли памятник Хворостовскому Хворостовскому 16 октября могло бы исполниться 57 лет. Инициаторами установки памятника стали родители артиста, они же и открыли монумент.

Авто Компания Toyota представила новый хэтчбек Toyota Yaris Компания Toyota представила хэтчбек Toyota Yaris нового поколения.

Общество «Газпрому» отключили иностранную технику через спутник Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.

Хоккей Евгения Тихонова: Я приезжаю сюда и начинаю с людьми разговаривать, а в ответ — «твое место на кухне» Евгения Тихонова познакомилась с Виктором Тихоновым, внуком главного тренера советской хоккейной «красной машины», в США: Тихонов-младший поехал выступать в НХЛ, Евгения к тому моменту жила в Америке уже много лет.

Гаджеты Google представила Pixel 4 и Pixel 4 XL Компания Google представила на пресс-конференции «Made by Google '19» в Нью-Йорке смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL, в которых присутствует возможность управления жестами при помощи датчика движений Soli.

Происшествия Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.