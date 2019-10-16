Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuСирийская армия вошла в Ракку впервые за пять лет

Сирийские вооруженные силы впервые с 2014 года вошли в город Ракка на севере страны, сообщает РИА Новости. По информации военно-полевого источника, войска сирийского правительства установили наблюдательные пункты. В 2014 году Ракка была захвачен "Исламским государством".
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Сирийская армия впервые за пять лет вошла в Ракку, сообщил источник

Передовые отряды сирийской армии вошли в город Ракка на севере страны впервые с 2014 года, сообщил РИА Новости военно-полевой источник. Собеседник агентства добавил, что правительственные войска установили свои наблюдательные пункты.
РИА Новости07:14

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Сирийская армия впервые за 5 лет вошла в город Ракка

Известия07:35

СМИ: отряды сирийской армии вошли в Ракку

ТАСС07:34

Сирийская армия впервые за пять лет вошла в Ракку, сообщил источник

РИА Новости07:14

Источник: армия Сирии впервые за пять лет вошла в Ракку

RT на русском07:27

Сирийская армия вошла в город Ракка

Московский Комсомолец07:26

Сирийская армия впервые за пять лет вошла в Ракку

Взгляд.ру07:20

Сирийская армия впервые за пять лет вошла в Ракку

РЕН ТВ07:32
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 08:21, Ашберн
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