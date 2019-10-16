Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuСирийская армия вошла в Ракку впервые за пять лет

Сирийские вооруженные силы впервые с 2014 года вошли в город Ракка на севере страны, сообщает РИА Новости. По информации военно-полевого источника, войска сирийского правительства установили наблюдательные пункты. В 2014 году Ракка была захвачен "Исламским государством".
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Сирийская армия впервые за пять лет вошла в Ракку, сообщил источник

Передовые отряды сирийской армии вошли в город Ракка на севере страны впервые с 2014 года, сообщил РИА Новости военно-полевой источник. Собеседник агентства добавил, что правительственные войска установили свои наблюдательные пункты.
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