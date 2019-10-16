Передовые отряды сирийской армии вошли в город Ракка на севере страны впервые с 2014 года, сообщил РИА Новости военно-полевой источник. Собеседник агентства добавил, что правительственные войска установили свои наблюдательные пункты.

с чего всё началось

Сирийские вооруженные силы впервые с 2014 года вошли в город Ракка на севере страны, сообщает РИА Новости. По информации военно-полевого источника, войска сирийского правительства установили наблюдательные пункты. В 2014 году Ракка была захвачен "Исламским государством".

Сирийская армия вошла в Ракку впервые за пять лет

Авто Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на свои двигатели На корейские компании Hyundai и Kia поданы коллективные судебные иски по факту возгорания двигателей в Америке.

Политика МИД объяснил снятие с поезда американских дипломатов в Северодвинске Ранее в СМИ появилась информация, что трех американских дипломатов сняли с поезда из Неноксы в Северодвинске, поскольку территория находится на особом режиме и в действиях дипломатов усмотрели признаки административного правонарушения.

Общество В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».

Политика Эрдоган унизил главу МИД Германии Немецкая пресса заявила, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган унизил главу МИД Германии Хайко Мааса.

Политика США призывают КНР сохранять высокую степень автономии Гонконга США продолжают призывать КНР сохранять высокую степень автономии Гонконга, заявил помощник госсекретаря Дэвид Стилуэлл.

Армия и оружие Telegraph сообщил о запугивании Россией британских военных в Эстонии Высокопоставленные сотрудники Минобороны Британии полагают, что эти анонимные сообщения являются частью кибервойны, развязанной Москвой, которая таким образом хочет запугать британских военных и их союзников, отмечает The Telegraph.

Гаджеты Xiaomi опубликовала график обновлений смартфонов до MIUI 11 Компания Xiaomi опубликовала список устройств, которые получат обновление MIUI 11 до конца этого года.

Теннис Хачанов отыграл пять матчболов и вышел в четвертьфинал Кубка Кремля Хачанов 8 раз подал навылет, совершил 8 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету немца 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 8. В ходе третьего сета Хачанов отыграл пять матчболов.

Здоровье Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».

Происшествия Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.

Политика Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.

Общество Бывший директор Федерации баскетбола Домани получил шесть лет колонии Экс-баскетболист сборной России Дмитрий Домани осужден на шесть лет за хищение 44 млн рублей.

Политика Зеленский назвал условия реализации «формулы Штайнмайера» Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия включения в украинское законодательство так называемой «формулы Штайнмайера».

Общество Татьяна Тотьмянина после операции узнала результат срочной гистологии Была проведена лапароскопическая операция - желчный удалили, а Татьяна ждала результатов гистологии.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Политика Миссия ООН потребовала закрыть сайт «Миротворец» Заместитель председателя мониторинговой миссии ООН по Украине Бенджамин Моро заявил, что депутаты Верховной рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец».

Шоу-бизнес Муж Лолиты на протяжении года содержал любовницу на деньги супруги Друг Лолиты Милявской сообщил, что пятый муж исполнительницы в течение года изменял ей содержал любовницу на деньги знаменитой супруги.

Футбол Черчесов принял участие в форуме AEFCA Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие в симпозиуме Альянса европейской ассоциации футбольных тренеров (AEFCA) в Польше, сообщает пресс-служба организации.

Игры Авторы Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 отложили релиз игры Студия Hardsuit Labs объявила о переносе даты выхода Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Игра не поступит в продажу в марте, однако всё равно должна выйти до 2020 года.