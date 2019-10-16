Передовые отряды сирийской армии вошли в город Ракка на севере страны впервые с 2014 года, сообщил РИА Новости военно-полевой источник. Собеседник агентства добавил, что правительственные войска установили свои наблюдательные пункты.

с чего всё началось

16 октября передовые отряды сирийской армии вошли в города Кобани и впервые за 5 лет - в Ракку на границе с Турцией. Об этом сообщает ТАСС.Военная операция Турции в Сирии дала широкие перспективы для сирийского правительства по политическому урегулированию ситуации в стране.

Впервые за пять лет сирийская армия вошла в Ракку

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