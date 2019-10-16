Армия и оружие
МонаВистаВпервые за пять лет сирийская армия вошла в Ракку
16 октября передовые отряды сирийской армии вошли в города Кобани и впервые за 5 лет - в Ракку на границе с Турцией. Об этом сообщает ТАСС.Военная операция Турции в Сирии дала широкие перспективы для сирийского правительства по политическому урегулированию ситуации в стране.
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с чего всё началось
Передовые отряды сирийской армии вошли в город Ракка на севере страны впервые с 2014 года, сообщил РИА Новости военно-полевой источник. Собеседник агентства добавил, что правительственные войска установили свои наблюдательные пункты.РИА Новости07:14
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 13:03, Вашингтон
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Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой
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Трое дипломатов США были сняты с поезда на станции в Северодвинске из-за въезда на режимную территорию.
Газета.Ru 11:24
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Российская газета 06:16
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В Кремле прокомментировали исполнение гимна России в Эр-Рияде
В Кремле прокомментировали своеобразное исполнение российского гимна оркестром в королевском дворце Эр-Рияда.
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REGNUM 14 октября в 15:12
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После восьми лет гражданской войны в Сирии и сотен тысяч погибших в результате конфликта решение президента США Дональда Трампа вывести войска с севера страны создает условия для восстановления режима сирийского лидера Башара Асада.
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Курс валют сегодня: доллар растёт 16 октября
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Газета.Ru 11:57
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В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Трамп предупредил о новой Великой депрессии из-за «клоунов»
Великая депрессия — мировой экономический кризис, который начался в октябре 1929 года и продолжался до конца 1930-х годов.
Lenta.ru 12:46
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На проходящей в Южной Корее с 15 по 20 октября 2019 года очередной Сеульской международной выставке аэрокосмической и оборонной промышленности ADEX- 2019, южнокорейские конструкторы представили макет новейшего перспективного танка нового поколения NGMBT.
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В Курганской области закрыт Чернавский тубдиспансер
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Медведев получил звание «Заслуженный мастер спорта»
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Палата представителей США поддержала протестующих в Гонконге
Палата представителей США приняла резолюции, направленные на поддержку протестующих в Гонконге.
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