Передовые отряды сирийской армии вошли в город Ракка на севере страны впервые с 2014 года, сообщил РИА Новости военно-полевой источник. Собеседник агентства добавил, что правительственные войска установили свои наблюдательные пункты.

с чего всё началось

Сирийские вооруженные силы впервые с 2014 года вошли в город Ракка на севере страны, сообщает РИА Новости. По информации военно-полевого источника, войска сирийского правительства установили наблюдательные пункты. В 2014 году Ракка была захвачен "Исламским государством".

Сирийская армия вошла в Ракку впервые за пять лет

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