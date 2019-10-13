Военнослужащие сирийской правительственной армии вошли в город Манбидж, находящийся в 85 км к северо-востоку от регионального центра Алеппо. Их пропустили курдские ополченцы.

Сирийская армия вошла в город Манбидж на севере Алеппо

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