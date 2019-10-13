Армия и оружие
News.ruСирийская армия вошла в город Манбидж на севере Алеппо
Военнослужащие сирийской правительственной армии вошли в город Манбидж, находящийся в 85 км к северо-востоку от регионального центра Алеппо. Их пропустили курдские ополченцы.
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Наука
Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком
Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Футбол
Функционер «Фиорентины» замотивировал игрока клуба своей племянницей
Sport24.ru 12 октября в 15:37
Политика
Сын Джозефа Байдена выйдет из китайского инвестиционного фонда
Сын бывшего вице-президента США и нынешнего кандидата в президенты Штатов Джо Байдена является членом совета директоров одного из инвестиционных фондов в Китае, сообщает издание Bloomberg.
Хакасия-Информ 01:31
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Общество
Омич стал участником нового шоу с Ольгой Бузовой
Роман Гриценко прошёл кастинг проекта "План Б". Накануне стартовало новое шоу, где главными героями стали Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов.
Омск здесь 00:04
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Политика
Зеленский почтил память солдат, погибших на Донбассе
На Украине 14 октября отмечают День защитника страны. При этом Дня защитника отечества на Украине с 2014 года не существует.
Московский Комсомолец 03:56
Происшествия
В Нижневартовске бультерьер напал на детей
Бультерьер, оторвавшись от ребенка, бросился нападать на других детей.
Новости Югры 12 октября в 05:42
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Известия 00:54
Футбол
Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии
Нападающий сборной Бразилии Неймар травмировался в товарищеском матче с командой Нигерии (0:1, идет второй тайм).
ProstoProSport вчера в 09:15
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от использования туалетной бумаги
Известная телеведущая Елена Малышева призвала соотечественников отказаться от использования туалетной бумаги, объяснив это тем, что ее использование потенциально опасно.
Народные новости 11 октября в 06:26
Армия и оружие
Эрдоган заявил о согласии России с турецким вторжением в Кобани
Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии днем 9 октября.
Lenta.ru 04:29
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки
В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку.
REGNUM 12 октября в 10:40
Киберспорт
Черная дыра в Fortnite может исчезнуть 15 октября в 13:00 мск
Cyber.sports.ru 03:59
Политика
В Крыму отреагировали на заявление преемницы Меркель о полуострове
Западные политики используют тему принадлежности Крыма для достижения собственных политических целей, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя заявление главы немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Lenta.ru 04:32
Космос
«Hubble» сфотографировал первую межзвездную комету
Космический телескоп «Hubble» получил снимки первой в истории наблюдений межзвездной кометы, открытой 30 августа 2019 года астрономом-любителем Геннадием Борисовым и известной как 2I/Borisov.
Ин-спейс.ру 01:57
Армия и оружие
Американский эсминец «Портер» бросил якорь в Одессе
12 октября в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что Черноморский флот взял на сопровождение эсминец "Портер", вошедший тогда в южную часть акватории Черного моря.
Центральный Военно-Морской Портал 02:02
Здоровье
Российских водителей обяжут проверяться на хронический алкоголизм
Обязательный тест на хронический алкоголизм будет введен в медкомиссию для получения водительских прав, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Минздрав РФ.
Политика Сегодня 10 октября в 23:43
Общество
Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование
Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Коммерсантъ 03:42
Экономика
РФПИ с партнерами запускают работу объединенного фармхолдинга Alium
Отмечается, что доля консорциума инвесторов во главе с РФПИ в объединенном холдинге составила 23%, АФК "Система" - 26,3%, ВТБ - 38,5%.
ТАСС 02:36
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 12 октября в 08:06
Общество
В России завершен переход на цифровое вещание
Газета.Ru 01:24
Шоу-бизнес
Дарья Сагалова после каждых родов поправлялась на 20 кг
Дарья каждый раз набирала порядка двух десятков килограмм лишнего веса, но каждый раз успешно справлялась с этим вызовом в виде лишних килограммов.
Bimru.ru вчера в 11:19
Кино
Крис Хемсворт рассказал о мерах защиты информации на съёмках фильмов Marvel
Крис Хемсворт рассказал журналистам о беспрецедентных мерах, которые предпринимала студия Marvel во время съёмок фильма «Мстители: Финал» для того, чтобы избежать утечки информации о сюжете в сеть.
REGNUM 04:13
Политика
Сурков объяснил необходимость исследования путинизма
Старт проекта прокомментировал помощник президента России Владислав Сурков, указавший на ценность начинания как попытки осмыслить политическое настоящее.
РБК 04:19
Политика
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Политика
Депутат Рады: 5% протестуют «против капитуляции» за деньги
REGNUM вчера в 02:24
Политика
В Госдуме оценили сообщения о потерях ЕС от антироссийских санкций
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT данные исследования Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики, которые сообщили, что 45% ущерба от антироссийских санкций ложится на страны, которые их ввели.
RT на русском 03:59