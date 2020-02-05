Армия и оружие
Взгляд.руСирийская армия вошла в город Саракиб
Сирийские войска начали операцию по зачистке жилых кварталов города после того, как его покинули бандформирования, сообщает ТАСС. Сейчас сирийская армия установила полный контроль над Саракибом, сообщил военный источник РИА «Новости».
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Происшествия
Скоростной поезд сошел с рельсов в Италии
Футбол
В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022
В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.
Культура
Умер американский актёр Кирк Дуглас
Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
Происшествия
В Стамбуле пассажирский самолет разбился об ограждение после посадки
В аэропорту имени Сабихи Гёкчен Стамбула Boeing 738 после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на три части, сообщает CNN Turk.
Здоровье
Самый опасный алкогольный напиток для россиян назвал нарколог
Специалист-нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский, перечислил список алкогольных напитков, которые являются самыми опасными для здоровья человека.
Кино
Вышел трейлер мультфильма «Миньоны: Грювитация»
Сегодня, 3 февраля, вышел дебютный трейлер мультфильма «Миньоны: Грювитация». Ролик опубликован на YouTube-канале студии Illumination.
Происшествия
В Забайкалье девочка задохнулась выхлопными газами в гараже отца
Двухлетняя девочка умерла, задохнувшись выхлопными газами в гараже отца. Точную картину произошедшего установили следователи.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Экономика
«Магнит» замедлит рост сети в 2020 году
В 2020 г. компания планирует открыть 700 магазинов у дома, при этом намерена закрыть около 450, в результате чего за год сеть магазинов у дома «Магнита» прирастет только на 250 магазинов.
Происшествия
У россиян с круизного лайнера в Японии коронавирус не диагностирован
Коронавирус 2019-nCoV не диагностирован у граждан России, находящихся на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на рейде японского порта Иокогама.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко родила вторую дочь от Дмитрия Тарасова
Долгожданное событие в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко - вторые роды Насти – наконец, свершилось.
Политика
Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте
Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу и признал его невиновным в предъявленных обвинениях, передает Reuters.
Кино
В актёрском составе второго сезона «Ведьмака» появится новая актриса
На съёмочной площадке сериала Netflix «Ведьмак» появится новое лицо: юная актриса Кармел Ланьядо, которую зрители могли видеть в фильме «Удивительное путешествие доктора Дулиттла».
Армия и оружие
В Генштабе Белоруссии заранее спрогнозировали конфликт на Украине
Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что белорусский Генштаб предсказал конфликт на Украине за два года до его начала.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Политика
Владимир Ильиных избран главой Оренбурга
Конкуренцию Ильиных в финале составили мастер участка Оренбургского газоперерабатывающего завода Василий Кальнишевский, юрисконсульт Александр Ивлев и глава Северного округа Оренбурга Дмитрий Корнев.
Хоккей
Шестеркин стал рекордсменом «Рейнджерс»
Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу нью-йоркцев, а сам Шестеркин отразил 27 из 30 нанесенных по его воротам бросков.
Футбол
Месси может уйти из «Барселоны». Он недоволен событиями в клубе
Политика
Украина признала неготовность к возвращению Крыма
Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич рассказал, как поступят киевские власти, если "завтра надо будет возвращаться в Крым".
Общество
Сын бывшего президента Киргизии умер в Москве
Происшествия
Под Красноярском столкнулись 29 автомобилей
Около деревни Сухая Балка под Красноярском утром 6 февраля произошло семь ДТП с участием 29 автомобилей.
Армия и оружие
Отражение сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску сняли на видео
Происшествия
15 солдат пострадали в ДТП в Иерусалиме
Политика
Прокуратура уличила куратора приемки элементов С-400 в поездке в Париж
Причина, на которую ссылается военная прокуратура, — туристические поездки Колчина.
Футбол
Российский футболист подписал контракт с чемпионом Никарагуа
Происшествия
Прокуратура извинилась перед Иваном Голуновым
Прокуратура ЗАО Москвы официально извинилась перед журналистом Иваном Голуновым, в отношении которого было незаконно возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков.
Здоровье
В Перми все школы закроют на карантин
В Перми школы закрывают на карантин по гриппу и ОРВИ с 7 по 15 февраля.
Общество
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Общество
Путин разрешил отбирать лицензии у аптек с завышенными ценами
Президент РФ Владимир Путин считает возможным отбирать лицензии у аптек, которые на волне борьбы с коронавирусом поднимают цены на противовирусные препараты и медицинские маски.
Экономика
Жильё в России может подорожать на четверть
Цены на жильё в России в ближайшие два года могут вырасти на 25%. Об этом 6 февраля сообщает газета «Известия».