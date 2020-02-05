Армия и оружие

Взгляд.руВзгляд.руСирийская армия вошла в город Саракиб

Сирийские войска начали операцию по зачистке жилых кварталов города после того, как его покинули бандформирования, сообщает ТАСС. Сейчас сирийская армия установила полный контроль над Саракибом, сообщил военный источник РИА «Новости».
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