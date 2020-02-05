Армия и оружие
Взгляд.руСирийская армия вошла в город Саракиб
Сирийские войска начали операцию по зачистке жилых кварталов города после того, как его покинули бандформирования, сообщает ТАСС. Сейчас сирийская армия установила полный контроль над Саракибом, сообщил военный источник РИА «Новости».
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Правительство Китая в два раза снизит пошлины на ряд товаров, импортируемых из США, на общую сумму $75 млрд.
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