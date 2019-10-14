Армия и оружие

KM.ruKM.ruСирийская армия вошла в подконтрольный курдам город Табка

Сирийская армия заняла город Табка в провинции Ракка, который ранее контролировали курды, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Ранее сообщалось, что курды в рамках договоренностей с сирийскими властями готовы впустить военных в город Манбидж в район города Кобани.
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 06:14, Вашингтон
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