Армия и оружие
KM.ruСирийская армия вошла в подконтрольный курдам город Табка
Сирийская армия заняла город Табка в провинции Ракка, который ранее контролировали курды, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Ранее сообщалось, что курды в рамках договоренностей с сирийскими властями готовы впустить военных в город Манбидж в район города Кобани.
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