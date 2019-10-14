Армия и оружие
Ореанда-НовостиСирийская армия вошла в ранее подконтрольный курдам город Табка
Сирийская правительственная армия вошла в город Табка в провинции Ракка. Телеканал Al Mayadeen сообщил, что сирийские войска разместились на западе окрестных территорий города Манбидж. В ближайшее время военные собираются отправиться к городу Кобани.
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 04:43, Ашберн
Экономика
Иркутский губернатор объяснил идею повысить себе зарплату на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко объяснил, что решил повысить себе оклад ради увеличения зарплат работников бюджетных организаций, объем работы у которых вырос в разы после паводка в регионе.
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Максим Виторган ответил на вопрос о свадьбе Собчак и Богомолова
Максим Виторган ответил на вопрос о свадьбе Собчак и Богомолова Актер заявил, что он не хочет присоединяться к обсуждающим торжество.
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«Торпедо» не определилось с участием в РПЛ
Владелец футбольного клуба "Торпедо" Роман Авдеев поделился планами относительно потенциального участия черно-белых в следующем сезоне в российской премьер-лиге.
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Православные христиане празднуют Покров
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Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки
В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку.
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В Крыму отреагировали на заявление преемницы Меркель о полуострове
Западные политики используют тему принадлежности Крыма для достижения собственных политических целей, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя заявление главы немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Lenta.ru 04:32
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Шнуров рассказал о возможности стать политиком
Российский рок-музыкант Сергей Шнуров не исключил, что может стать политиком, который вбрасывает острые темы для обсуждения в рамках телешоу.
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IPhone SE 2 может выйти без 3D Touch
News.ru 03:18
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Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России
"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.
ТАСС 12 октября в 19:02
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Лавров рассказал о случайном поступлении в МГИМО
Министр объяснил, что поступил в МГИМО только потому, что экзамены там были на месяц раньше.
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Диджея убили из-за музыки в кафе в Кировске Ленинградской области
По информации агентства «Оперативное прикрытие», погибший, который был приезжим и работал диджеем в кафе, получил смертельные ранения в область сердца в потасовке с посетителем, также предположительно мигрантом, недовольным звучавшей музыкой.
REGNUM 02:13
Политика
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
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Европейский союз принял решение о продлении на год санкций по химоружию против физических и юридических лиц, в том числе в отношении четырёх россиян, якобы причастных к инциденту с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
RT на русском 04:31
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Депутат Рады: 5% протестуют «против капитуляции» за деньги
REGNUM вчера в 02:24
Происшествия
Электричка на Белорусском направлении МЖД сбила двух человек
Утром в понедельник в Москве у станции "Беговая" электричка сбила двух мужчин на Белорусском направлении Московской железной дороги.
Интерфакс 02:34
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости вчера в 02:37
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Боксер Патрик Дэй впал в кому после нокаута
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Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Общество
В Екатеринбурге назвали предварительные итоги опроса по храму
В рамках опроса о месте строительства храма в Екатеринбурге после подсчёта голосов жителей четырёх районов лидирует площадка в центре города на месте бывшего приборостроительного завода.
RT на русском 03:42
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Зеленский почтил память солдат, погибших на Донбассе
На Украине 14 октября отмечают День защитника страны. При этом Дня защитника отечества на Украине с 2014 года не существует.
Московский Комсомолец 03:56
Общество
Омич стал участником нового шоу с Ольгой Бузовой
Роман Гриценко прошёл кастинг проекта "План Б". Накануне стартовало новое шоу, где главными героями стали Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов.
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Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти
В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 23:45
Общество
Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование
Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Коммерсантъ 03:42
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Жена Игоря Николаева прокомментировала вторую беременность
Жена Игоря Николаева прокомментировала вторую беременность Поклонники были уверены, что Юлия Проскурякова ждет ребенка.
Экспресс газета 03:49
Армия и оружие
Украинские военные заявили о срыве разведения сил в Золотом
В украинском штабе Операции объединенных сил (ООС) заявили, что ополченцы якобы сорвали процесс разведения сил и средств в Донбассе.
Украина.ру 03:54
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Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Политика
В Госдуме предложили расширить список оснований для блокировки сайтов
В Госдуму внесен законопроект о досудебной блокировке сайтов с материалами о жестоком обращении с животными.
РБК 03:50