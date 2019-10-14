Армия и оружие

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиСирийская армия вошла в ранее подконтрольный курдам город Табка

Сирийская правительственная армия вошла в город Табка в провинции Ракка. Телеканал Al Mayadeen сообщил, что сирийские войска разместились на западе окрестных территорий города Манбидж. В ближайшее время военные собираются отправиться к городу Кобани.
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СМИ сообщили о входе войск Асада в подконтрольный курдам город Табка

РБК03:15

Сирийская армия вошла в подконтрольные курдам города, сообщили СМИ

РИА Новости03:02

СМИ: Армия САР вошла в контролировавшийся курдами город Табка

RT на русском01:58

Сирийская армия заняла первый контролируемый курдами город

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СМИ: армия Сирии заняла позиции к западу от Манбиджа и подошла к городу Табка

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Сирийская армия вошла в город Табка в провинции Ракка

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Сирийская армия вошла в курдскую Табку

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Сирийская армия входит в курдские города

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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 04:43, Ашберн
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