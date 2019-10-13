с чего всё началось

Сирийские правительственные войска вошли в город Табка (Эс-Саура) в провинции Ракка, который ранее контролировался курдами. Армия продолжает продвижение на север. Об этом сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen.

Футбол Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии Нападающий сборной Бразилии Неймар травмировался в товарищеском матче с командой Нигерии (0:1, идет второй тайм).

Шоу-бизнес Азиза призналась в романе с Абдуловым Российская певица Азиза призналась в романе с актером Александром Абдуловым. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Шоу-бизнес Онколог прокомментировал сообщения об ухудшении состояния Заворотнюк Онколог прокомментировал информацию о том, что актрисе Анастасии Заворотнюк якобы осталось жить около 48 часов.

Армия и оружие Эсминец США вошел в Черное море В южную часть акватории Черного моря вошел американский эсминец «Портер» с управляемым ракетным вооружением.

Политика Преемница Меркель высказалась по ситуации с Крымом Берлин стремится находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением полуострова Крым в состав России имеются признаки нарушения международного права.

Происшествия В Югре проверят инцидент с нападением собаки на детей во дворе школы Следователи в Нижневартовске (ХМАО) проводят проверку в связи с нападением собаки на детей во дворе школы, сообщает в понедельник региональное следственное управление СК РФ.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Экономика Россияне проигнорировали возможность вложиться в Google и Facebook Бумаг, которые ЦБ считает излишне рискованными для россиян, в топ-25 их вложений оказалось всего несколько.

Политика Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.

Культура Шнуров рассказал о возможности стать политиком Российский рок-музыкант Сергей Шнуров не исключил, что может стать политиком, который вбрасывает острые темы для обсуждения в рамках телешоу.

Политика Бизнесмен Евгений Пригожин мог разбиться в авиакатастрофе в ДР Конго Как стало известно интернет-порталу Readovka.ru от источников, имеющих отношение к ЧВК "Вагнера", Евгений Викторович Пригожин находился на борту самолета АН-72, потерпевшего крушение 11 октября.

Политика Глава Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку 25-летняя девушка признана виновной в хранении и контрабанде наркотиков в размере более 9 г. Израильский президент Реувен Ривлин попросил российского коллегу Владимира Путина помиловать гражданку еврейского государства и США Нааму Иссасхар, которую ранее приговорили к 7,5 годам лишения свободы, признав ее виновной в контрабанде и хранении наркотиков.

Киберспорт Карту в Fortnite поглотила чёрная дыра Epic Games завершила десятый сезон в Fortnite ивентом, во время которого карту затянуло в чёрную дыру.

Технологии «Ростелеком» и ВТБ могут создать платформу обмена большими данными «Ростелеком» и ВТБ рассматривают возможность создания платформы обмена большими данными, сообщил газете «Ведомости» президент госоператора Михаил Осеевский и подтвердил первый заместитель председателя правления банка Дмитрий Олюнин.

Недвижимость Цена аренды однокомнатных квартир опять выросла Стоимость аренды однушки по итогам третьего квартала опять выросла, на 2,5%, и в среднем по России составляет 16 тысяч рублей.

Общество Эксперты назвали самые частые ошибки на ЕГЭ по русскому языку Российские школьники при сдаче ЕГЭ по русскому языку чаще всего ошибались в написании личных окончаний глаголов и суффиксов причастий, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на "Российскую газету".

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об освобождении Риги от нацистов На сайте Минобороны появился новый раздел «Огни свободной Риги», в котором опубликованы рассекреченные документы операции по освобождению Риги от нацистов, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

Происшествия Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".

Армия и оружие США не успели перевести около 50 опасных боевиков ИГ из Сирии США из-за контртеррористической операции Турции на севере Сирии не успели перевести около 50 обладающих ценной информацией боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Политика Украинского премьера заметили на концерте неонацистов Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».

Экономика Минкомсвязь: рынок робототехники в России в 2024 году вырастет вдвое Объем российского рынка решений в области робототехники и сенсорики в 2024 году вырастет почти в два раза - до 17,4 миллиарда рублей примерно с 10 миллиардов в текущем году, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.

Политика Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».