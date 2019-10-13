Армия и оружие
Российская газетаСирийская армия вошла в ранее подконтрольный курдам город Табка
Сирийские правительственные войска вошли в город Табка (Эс-Саура) в провинции Ракка, который ранее контролировался курдами. Армия продолжает продвижение на север. Об этом сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen.
Читать в источнике
Оценить15
с чего всё началось
Сирийская армия вошла в город Табка в провинции Ракка, который ранее контролировали курды, и движется дальше на север, передает ливанский телеканал al-Mayadeen.РИА Новости01:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 03:08, Ашберн
Футбол
Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии
Нападающий сборной Бразилии Неймар травмировался в товарищеском матче с командой Нигерии (0:1, идет второй тайм).
ProstoProSport вчера в 09:15
Шоу-бизнес
Азиза призналась в романе с Абдуловым
Российская певица Азиза призналась в романе с актером Александром Абдуловым. Об этом пишет "Комсомольская правда".
РЕН ТВ вчера в 15:50
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал сообщения об ухудшении состояния Заворотнюк
Онколог прокомментировал информацию о том, что актрисе Анастасии Заворотнюк якобы осталось жить около 48 часов.
РИА Новости вчера в 13:33
Армия и оружие
Эсминец США вошел в Черное море
В южную часть акватории Черного моря вошел американский эсминец «Портер» с управляемым ракетным вооружением.
БИЗНЕС Online 12 октября в 15:31
Политика
Преемница Меркель высказалась по ситуации с Крымом
Берлин стремится находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением полуострова Крым в состав России имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 15:14
Происшествия
В Югре проверят инцидент с нападением собаки на детей во дворе школы
Следователи в Нижневартовске (ХМАО) проводят проверку в связи с нападением собаки на детей во дворе школы, сообщает в понедельник региональное следственное управление СК РФ.
РИА Новости 02:38
Общество
В Екатеринбурге огласили первые результаты опроса по храму
REGNUM вчера в 23:32
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Экономика
Россияне проигнорировали возможность вложиться в Google и Facebook
Бумаг, которые ЦБ считает излишне рискованными для россиян, в топ-25 их вложений оказалось всего несколько.
РБК 01:00
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Происшествия
В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
РИА Новости вчера в 05:18
Культура
Шнуров рассказал о возможности стать политиком
Российский рок-музыкант Сергей Шнуров не исключил, что может стать политиком, который вбрасывает острые темы для обсуждения в рамках телешоу.
Культуромания 01:50
Политика
Бизнесмен Евгений Пригожин мог разбиться в авиакатастрофе в ДР Конго
Как стало известно интернет-порталу Readovka.ru от источников, имеющих отношение к ЧВК "Вагнера", Евгений Викторович Пригожин находился на борту самолета АН-72, потерпевшего крушение 11 октября.
Readovka.ru вчера в 12:46
Политика
Глава Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
25-летняя девушка признана виновной в хранении и контрабанде наркотиков в размере более 9 г. Израильский президент Реувен Ривлин попросил российского коллегу Владимира Путина помиловать гражданку еврейского государства и США Нааму Иссасхар, которую ранее приговорили к 7,5 годам лишения свободы, признав ее виновной в контрабанде и хранении наркотиков.
Газета.Ru вчера в 12:23
Киберспорт
Карту в Fortnite поглотила чёрная дыра
Epic Games завершила десятый сезон в Fortnite ивентом, во время которого карту затянуло в чёрную дыру.
CyberSport.ru вчера в 17:38
Технологии
«Ростелеком» и ВТБ могут создать платформу обмена большими данными
«Ростелеком» и ВТБ рассматривают возможность создания платформы обмена большими данными, сообщил газете «Ведомости» президент госоператора Михаил Осеевский и подтвердил первый заместитель председателя правления банка Дмитрий Олюнин.
Коммерсантъ вчера в 19:50
Недвижимость
Цена аренды однокомнатных квартир опять выросла
Стоимость аренды однушки по итогам третьего квартала опять выросла, на 2,5%, и в среднем по России составляет 16 тысяч рублей.
Давыдов.Индекс 03:00
Общество
Эксперты назвали самые частые ошибки на ЕГЭ по русскому языку
Российские школьники при сдаче ЕГЭ по русскому языку чаще всего ошибались в написании личных окончаний глаголов и суффиксов причастий, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на "Российскую газету".
Якутия 24 02:37
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки
REGNUM 12 октября в 10:40
Спорт
Российский гимнаст Нагорный завоевал золото в опорном прыжке на ЧМ
RT на русском вчера в 07:48
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Риги от нацистов
На сайте Минобороны появился новый раздел «Огни свободной Риги», в котором опубликованы рассекреченные документы операции по освобождению Риги от нацистов, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.
РБК 10 октября в 18:32
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 12 октября в 07:54
Армия и оружие
США не успели перевести около 50 опасных боевиков ИГ из Сирии
США из-за контртеррористической операции Турции на севере Сирии не успели перевести около 50 обладающих ценной информацией боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).
Политическая Экспертиза 02:52
Политика
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Экономика
Минкомсвязь: рынок робототехники в России в 2024 году вырастет вдвое
Объем российского рынка решений в области робототехники и сенсорики в 2024 году вырастет почти в два раза - до 17,4 миллиарда рублей примерно с 10 миллиардов в текущем году, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.
РИА Новости 02:26
Политика
Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Армия и оружие
Спецназ ВСУ уничтожил группу националистов в Донбассе
Sputnik Эстония вчера в 05:00
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти
В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 23:45
Общество
В России завершен переход на цифровое вещание
Газета.Ru 01:24