Армия и оружие
Военное.РФСирийская армия заняла подконтрольный курдам город Табка
Встреча прошла на территории российской военной базы Хмеймим вскоре после того, как сирийская армия начала переброску сил на север. Турция объявила операцию "Источник мира" 9 октября в приграничных районах Сирии.
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 22:57, Вашингтон
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 22:57, Вашингтон
Космос
В США в музее выставили метеорит, пахнущий брюссельской капустой
В Музее естественной истории имени Филда в Чикаго выставлен метеорит, который выглядит как кусок грязи и пахнет как брюссельская капуста, сообщает Live Science.
РИА Новости 11 октября в 17:12
Общество
В Госдуме обсудили угрозу даркнета для российской молодежи
Председатель слушаний, депутат Борис Чернышов напомнил, что два года назад в России вступил в силу закон о запрете анонимайзеров – средств, которые помогают скрыть IP-адрес пользователя, однако на практике такие бразуеры "не придерживаются исполнения законов".
Газета.Ru 12:27
Армия и оружие
Россия проведет 16 пусков крылатых и баллистических ракет на учениях
РФ проведет военные учения с 15 по 17 октября. Военные запустят 16 крылатых и баллистических ракет.
Телеканал 360° 05:56
Политика
В Киеве саммит в «нормандском формате» назвали последним шансом
Участие Украины в саммите «нормандской четверки» является последней попыткой Киева следовать минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе.
Lenta.ru 11:03
Политика
В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости 07:08
Футбол
Сборная Украины обыграла португальцев и отобралась на ЕВРО-2020
Сборная Украины по футболу обыграла команду Португалии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 и вышла в финальную часть турнира.
РИА Новости 16:42
Единоборства
Александр Усик досрочно победил Чеза Уизерспуна
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик успешно дебютировал в супертяжелом весе 12 октября в Чикаго, победив американца Чеза Уизерспуна, который отказался от продолжения боя после седьмого раунда.
Allboxing.ru вчера в 00:43
Музыка
Шнуров раскрыл творческие планы после роспуска «Ленинграда»
Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал о том, чем будет заниматься после роспуска группы.
Культуромания 01:05
Единоборства
Белорусскую спортсменку-красавицу нокаутировали в Токио
Белорусская спортсменка Екатерина Вандарьева потерпела поражения в Токио в рамках турнира One FC по смешанным единоборствам.
Pravda.Ru 08:33
Шоу-бизнес
Наташа Королева выложила обращение к Зеленскому
Российская певица Наташа Королева выложила в своем инстаграме обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Газета.Ru 18:55
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 14 по 20 октября
Овен Пересмотрите семейный бюджет: в последнее время деньги уходят, будто вода сквозь пальцы.
Голос правды (ст. Полтавская) вчера в 00:05
Шоу-бизнес
Похудевшая после развода Лолита произвела фурор в Сети
Звезда очень похудела после развода с Дмитрием Ивановым и рассказала, что пришла в форму для себя, а не ради экс-супруга.
Woman.ru 08:56
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр
Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
В курсе.ру 09:30
Происшествия
В Красноярске задержаны подозреваемые в избиении до смерти человека
Подозреваемые в избиении мужчины в Красноярске, который впоследствии скончался, задержаны, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
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Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева отправилась на гастроли после скандала с наркотиками
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StarHit.ru вчера в 05:00
Политика
Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
РБК 12:49
Хоккей
Овечкин и Кузнецов не уберегли «Вашингтон» от поражения «Колорадо»
Нападающий "Колорадо" Никита Задоров отметился заброшенной шайбой, тогда как капитан "Вашингтона" Александр Овечкин помимо гола занес себе в актив еще и результативный пас.
Газета.Ru 20:01
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Евросоюз на год продлил санкции против россиян по делу Скрипалей
Евросоюз на год продлил санкции против четырёх россиян, якобы причастных к инциденту в Солсбери.
RT на русском 08:04
Политика
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
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Дочери Успенской предстоит еще одна операция
В сентябре прошлого года единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина во время отдыха в Коста-Рике упала с велосипеда и получила страшные травмы лица.
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Крис Хемсворт хочет сыграть в «Звездных войнах»
Актер Крис Хемсворт рассказал о желании сыграть в новых "Звездных войнах", сообщает портал We Got This Covered.
Газета.Ru 10:42
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«Ак Барс» одержал волевую победу над «Автомобилистом»
В домашнем матче регулярного розыгрыша КХЛ «Ак Барс» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом».
Kazanfirst.ru 14:19
Общество
В Ирландии покойник развеселил родственников на похоронах
РИА Новости 13:40
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Армия и оружие
Мудрые решения в российско-саудовских отношениях: «Тор» здесь уместен
Напомним, атака на объекты национальной нефтяной компании Saudi Aramco, которую 14 сентября, по остающейся в качестве основной версии, осуществило йеменское повстанческое движение "Ансар Алла" (" Помощники Аллаха", хуситы), привела к сокращению уровня добычи нефти в крупнейшей арабской монархии почти вдвое.
Евразия Daily вчера в 06:10