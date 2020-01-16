Армия и оружие
Газета.RuСирийская армия возобновила военную операцию в Идлибе
Сирийская армия возобновила военную операцию в провинции Идлиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Sham FM. Причиной возобновления операции стало нарушение боевиками режима прекращения огня.
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Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
Специалисты предприятия "Роскосмоса" нашли способ скрыть конфиденциальную деятельность на территории России от оперативного наблюдения иностранных спутников-шпионов, заглушив передачу данных с них с помощью наземных радиостанций, говорится в материалах специалистов компании "Российские космические системы", опубликованных на сайте предприятия.
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Индонезийские необитаемые острова Бетет и Гундул полностью оказались под водой после повышения уровня моря в результате глобального потепления.
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Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
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