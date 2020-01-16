Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuСирийская армия возобновила военную операцию в Идлибе

Сирийская армия возобновила военную операцию в провинции Идлиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Sham FM. Причиной возобновления операции стало нарушение боевиками режима прекращения огня.
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