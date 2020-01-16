Армия и оружие
Новостной фронтСирийская армия возобновила военную операцию в Идлибе
В ночь на 16 января сирийская армия возобновила боевые действия в северной провинции Идлиб, поводом стало нарушение перемирия боевиками На данный момент армейские подразделения проводят огневую подготовку и готовятся атаковать позиции боевиков.
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В Сирии правительственные войска освободили два поселка на востоке Идлиба
Российская газетавчера в 19:24
Правительственные войска САР возобновили военную операцию в Идлибе
Московский Комсомолецвчера в 17:47
Автоматически обработан 7041 источник, обновлено в 02:24, Ашберн
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