Армия и оружие

Новостной фронтНовостной фронтСирийская армия возобновила военную операцию в Идлибе

В ночь на 16 января сирийская армия возобновила боевые действия в северной провинции Идлиб, поводом стало нарушение перемирия боевиками На данный момент армейские подразделения проводят огневую подготовку и готовятся атаковать позиции боевиков.
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В Сирии правительственные войска освободили два поселка на востоке Идлиба

Российская газетавчера в 19:24

СМИ: сирийские войска освободили от террористов два поселка на востоке Идлиба

ТАССвчера в 18:52

Сирийская армия возобновила военную операцию в Идлибе, сообщает СМИ

РИА Новостивчера в 16:59

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ФАНвчера в 19:10

Правительственные войска САР возобновили военную операцию в Идлибе

Московский Комсомолецвчера в 17:47

Сирийская армия возобновила зачистку террористов в Идлибе

REGNUMвчера в 17:33

СМИ сообщили о возобновлении операции сирийской армии в Идлибе

Известиявчера в 18:26
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Автоматически обработан 7041 источник, обновлено в 02:24, Ашберн
Политика

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В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
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Политика

Путин обещал бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам

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Политика

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Депутат Госдумы от Чечни рассказал о больничном Кадырова из-за проблем со здоровьем.
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Экономика

Топилин рассказал о росте реальной зарплаты россиян в 2020 году

Минэкономразвития спрогнозировало рост реальной заработной платы россиян в 2020 году.
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Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании

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РИА Новости вчера в 14:30
Происшествия

Двое детей погибли при пожаре в Иркутской области

Двое детей погибли и один пострадал при пожаре в частном доме в посёлке Большеворонежском в Иркутской области, Об этом 16 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
REGNUM вчера в 21:09
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Послание Путина покажут на уличных экранах в столице

Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".
Газета.Ru 14 января в 14:36
Авто

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Корейский премиум-бренд представил свой первый кроссовер Genesis GV80.
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Макгрегор и Серроне провели дуэль взглядов перед боем на UFC 246

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Малышева назвала «самый хороший» рак

Телеведущая Елена Малышева рассказала о зависимости развития того или иного вида рака с группой крови человека и назвала «самый хороший».
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Владимир Путин решил доработать Россию конституционными изменениями и Михаилом Мишустиным

Владимир Путин решил доработать Россию конституционными изменениями и Михаилом Мишустиным Послание президента Владимира Путина, в котором ожидались главными новостями меры демографической поддержки, завершилось объявлением реформы системы власти в РФ — отказом от «суперпрезидентской» власти и созданием президентско-парламентской республики с новыми полномочиями Госсовета.
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Происшествия

В Ульяновской области 13 человек пострадали в ДТП с автобусом

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В Гидрометцентре пообещали россиянам 50-градусные морозы в феврале

Россиянам пообещали 50-градусные морозы в феврале.
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Послание Путина Федеральному собранию испугало Климкина

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин заявил о «большой тревоге» из-за предложений, сделанных президентом России Владимиром Путиным в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию.
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Общество

Центробанк отозвал лицензии у трех страховых компаний

Банк России отозвал лицензии у трех страховых компаний из-за их добровольного отказа от работы.
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Режиссер Клим Шипенко объяснил успех своего фильма «Холоп»

За без малого три недели комедия собрала в прокате 2,3 млрд рублей. Режиссер Клим Шипенко объяснил коммерческий успех своего фильма "Холоп".
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Четыре человека погибли в ДТП под Саратовом

В результате столкновения двух автомобилей в Татищевском районе Саратовской области погибли четыре человека, ещё пятеро пострадали, передаёт Интерфакс со ссылкой на УГИБДД региона.
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Экхофф возглавила общий зачет Кубка мира после победы в спринте

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Получивший обвинения в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний США Лев Парнас заявил, что американский лидер Дональд Трамп знал о его деятельности в Украине по делу сына Байдена.
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Астраханская эпидемия гриппа продлится до апреля

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Канал 7+ вчера в 12:39
Игры

Epic Games Store в 2020 году продолжит бесплатно раздавать игры

Как удалось узнать зарубежному изданию, в 2020 году компания будет и дальше предоставлять пользователям игры бесплатно, и будет происходить в рамках еженедельной бесплатной раздачи.
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Известный российский публицист и политолог Анатолий Вассерман связал отставку правительства с озвученными в Послании президента России Федеральному Собранию задачами по повышению социального обеспечения нуждающихся граждан.
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Белоруссия начала поиск альтернатив российской нефти

Белоруссия отправила Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Балтии коммерческие предложения по закупке нефти, сообщает телеканал "360".
Народные новости 14 января в 20:09
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Увеличение материнского капитала увеличит спрос на 6 млн кв. м жилья

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