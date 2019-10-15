Армия и оружие
ДождьСирийская армия встретилась с отступающими американскими военными
Войска сирийской арабской армии встретились с отступающими американскими военными на трассе, соединяющей города Манбидж и Кобани на северо-востоке Сирии. Видеозапись встречи опубликовало агентство Ruptly.
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Общество
В Рязанской области вместо НТВ показали порно
Российская газета 03:52
Политика
Верховный суд смягчил приговор украинцу Давыденко за шпионаж
Верховный суд РФ снял 3,5 года с приговора гражданину Украины Константину Давыденко, получившему 10,5 лет колонии строгого режима за шпионаж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 04:34
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала обращение к Зеленскому
Российская певица Наташа Королева опубликовала обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ей въезд на территорию страны.
РИА Новости вчера в 18:43
Армия и оружие
В Пентагоне рассказали о сдаче Манбиджа российским войскам
Ранее в Пентагоне рассказали, что американские войска оказались в ловушке между турецкой армией и сирийской, наступающей при поддержке России.
Lenta.ru 01:35
Футбол
Криштиану Роналду забил 700-й гол
TV BRICS 04:40
Происшествия
В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК
Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
RT на русском 03:00
Футбол
Министр спорта Франции требует от УЕФА наказать сборную Турции
Министр спорта Франции Роксана Марасиняню раскритиковала сборную Турции, игроки которой продемонстрировали воинское приветствие во время матча с Францией (1:1) в Париже.
Матч ТВ 03:27
Шоу-бизнес
Корейская поп-звезда Солли найдена мертвой
Корейская поп-исполнительница и актриса Солли (настоящее имя - Чхве Чжин Ри) умерла в возрасте 25 лет, сообщает "Би-би-си" По заявлению полиции, тело певицы было обнаружено в ее доме менеджером.
Газета.Ru вчера в 08:19
Происшествия
В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и протестующих
В аэропорту Барселоны Эль-Прат произошли столкновения между полицией и сторонниками независимости Каталонии, сообщает El Pais.
РБК вчера в 15:43
Политика
Саудовский оркестр исковеркал гимн России во время визита Путина
Саудовский оркестр, исполнивший российский гимн во время встречи президента России Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, не попал в ноты.
Известия 06:34
Политика
В ЕС поддержали план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Федерика Могерини назвала план Киева по урегулированию конфликта в Донбассе «удовлетворительным».
Мойка78 вчера в 14:13
Политика
В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка
Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Lenta.ru 04:38
Политика
В Госдуму внесут проект о частичной отмене моратория на смертную казнь
В Госдуму планируют внести законопроект о частичной отмене моратория на смертную казнь для террористов и педофилов, заявил депутат Сергей Миронов.
Москва 24 05:47
Общество
Шойгу простился с космонавтом Леоновым
Министр обороны России Сергей Шойгу простился с летчиком-космонавтом, дважды Героем Советского Союза Алексеем Леоновым, передает корреспондент РБК.
РБК 05:57
Происшествия
Екатеринбурженку, пропавшую после продажи машины, нашли мертвой
Девушка пропала вечером 10 октября после того, как поехала показывать свою Audi Q5 потенциальной покупательнице.
Вести.Ru 04:32
Хоккей
Сын Овечкина впервые побывал на матче с участием отца
Сын российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина годовалый Сергей впервые посетил матч с участием отца в сопровождении жены хоккеиста Анастасии Шубской.
Спорт-Экспресс 01:41
Экономика
Рост пенсий в России поставили под сомнение
Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 07:19
Политика
Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС
Переговоры пройдут в президентском дворце "Каср аль-Ватан". Сюда Путин направился в сопровождении патрульных машин с надписью ДПС.
Российская газета 05:11
Политика
Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией
Депутат Европарламета Йорг Мойтен призвал выяснить, причастна ли Россия к финансированию климатических акций, проходящих в Европе.
Известия 02:56
Общество
Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Газета.Ru вчера в 13:36
Шоу-бизнес
Подруга Бари Алибасова-младшего обвинила его в избиении
Телеканал 360° вчера в 14:59
Армия и оружие
В Калининградской области установят современную систему ПВО
До конца года в Калининградскую область прибудут новейшие комплексы воздушной обороны «Тор-М2».
Невские Новости 02:41
Происшествия
Насильник из Стрежевого был найден с помощью ДНК его сына
В ходе следствия было принято решение проводить генотипическую экспертизу среди населения Стрежевого.
Tomsk.Ru 05:12
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе отреагировал на информацию о своем внебрачном сыне
WMJ.ru вчера в 17:59
Общество
Волгоградские НКО стали победителями конкурса президентских грантов
81,8 млн рублей президентских грантов получили 76 проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Волгоградской области после второго в 2019 году конкурса.
Волгоградская правда 04:15
Происшествия
Таксист вышвырнул из машины женщину с ребенком в Новосибирске
В Новосибирске таксист вышвырнул из своей машины женщину с двухлетним ребенком. Видео инцидента пострадавшая выложила в соцсети.
Ридус 02:36
Армия и оружие
Хафтар заявил, что не думал об участии в президентских выборах в Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар заявил в интервью РИА Новости, что не думает о своем возможном участии в президентских выборах в Ливии в качестве кандидата после окончания военных действий в районе Триполи.
РИА Новости 06:11
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29