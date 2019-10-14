Армия и оружие

ИзвестияИзвестияСирийская армия вышла на помощь курдам для отражения атаки Турции

Автономная администрация на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье, 13 октября, о достижении договоренности с Дамаском. В частности, речь идет о размещении сирийской армии на всей границе с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких боевиков.
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