Армия и оружие
ИзвестияСирийская армия вышла на помощь курдам для отражения атаки Турции
Автономная администрация на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье, 13 октября, о достижении договоренности с Дамаском. В частности, речь идет о размещении сирийской армии на всей границе с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких боевиков.
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