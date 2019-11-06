Армия и оружие

Комсомольская правдаКомсомольская правдаСирийская армия взяла под контроль нефтяное месторождение

Во вторник, 5 ноября, военнослужащие сирийской правительственной армии впервые за несколько лет взяли под свой контроль нефтяное месторождение, расположенное в районе города Румейлан на северо-востоке Сирии, передает радиостанция Sham FM.
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