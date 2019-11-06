Армия и оружие
Комсомольская правдаСирийская армия взяла под контроль нефтяное месторождение
Во вторник, 5 ноября, военнослужащие сирийской правительственной армии впервые за несколько лет взяли под свой контроль нефтяное месторождение, расположенное в районе города Румейлан на северо-востоке Сирии, передает радиостанция Sham FM.
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Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Газета.Ru вчера в 03:48
Происшествия
В Таджикистане уничтожили 15 боевиков при атаке на погранзаставу
В результате силовой операции 15 боевиков были уничтожены, еще пять — задержаны.
Lenta.ru вчера в 23:32
Происшествия
В Чите из психбольницы сбежали двое пациентов
В Забайкальском крае правоохранители и поисковики разыскивают двоих пациентов, которые в ночь на 6 ноября сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите.
REGNUM вчера в 23:32
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 4 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 04 ноября в 00:06
Гаджеты
Представлен уникальный смартфон Vivo iQOO Pro 5G Batman Limited Edition
Индийский информатор Мукул Шарма (Mukul Sharma), который регулярно публикует достоверные сведения о новинках мобильной индустрии, выложил первые изображения специальной версии смартфона Vivo iQOO Pro 5G.
iXBT.com вчера в 23:02
Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости вчера в 08:03
Технологии
В магазинах «Пеплос» в Красноярске подходит к концу большая распродажа
10 ноября в сети фирменных магазинов мужской и детской одежды «Пеплос» в Красноярске закончится распродажа.
Newslab.ru 04 ноября в 22:00
Армия и оружие
Советский комплекс «Метис» уничтожил Т-155 Firtina
Сирийн Курдууд Туркын артиллерийн өөрөө явагч T-155 Fırtına суурийг Зөвлөлтийн танк эсэргүүцэгч "Метис" - ээр цамхагийг нь салтал буудаж.2001 оноос Туркууд Ө. Солонгосын K9 Thunder-г бага зэрэг өөрчлөөд лицензээр үйлдвэрлэх болсон. pic.twitter.com / piED2rk8wy — Batsaikhan B (@ BatsaikhanBSU) November 3, 2019 Т-55 представляет собой самую массовую артустановку в турецких войсках.
ГЛАС.RU вчера в 08:54
Игры
Игра Red Dead Redemption 2 вышла на PC
Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла на PC — через год после дебюта на игровых приставках Playstation 4 и Xbox One, пишет «Игромания».
Rambler News Service вчера в 13:00
Космос
«Вояджер-2» передал на Землю сигнал из межзвездного пространства
Оказалось, в ноябре 2018-го космический аппарат вышел в межзвездное пространство и передал оттуда первый сигнал.
ТВ Центр вчера в 03:31
Общество
В Приморье начали погрузку последних белух из «китовой тюрьмы»
В Приморском крае началась погрузка оставшихся в бухте Средней белух.
РБК 04 ноября в 21:25
Наука
Ученые назвали новую опасность курения
Британские генетики выяснили, что курение приводит к развитию шизофрении и депрессии.
Газета.Ru вчера в 22:44
Здоровье
В Сахалинской области создается Тихоокеанский медицинский кластер
Тихоокеанский кластер объединит все виды клиник – государственные, частные, иностранные.
ADVIS.ru вчера в 05:28
Общество
«Известия»: в вузах и колледжах может появиться новый предмет
Общероссийский народный фронт выступил с идеей ввести в программы среднего и высшего образования дисциплины по теме "Операционная эффективность".
ТАСС вчера в 22:21
Происшествия
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Российская газета вчера в 07:35
Общество
Утилизация портретов Медведева стоила ямальскому чиновнику работы
Ruposters.ru вчера в 12:13
Политика
Белый дом не нашел доказательств вины Трампа в стенограммах допросов
Белый дом настаивает на невиновности президента США Дональда Трампа после обнародования стенограмм допроса в Конгрессе постпреда США в ЕС Гордона Сондланда и бывшего спецпредставителя США на Украине Курта Волкера в рамках процедуры импичмента.
Известия вчера в 22:31
Армия и оружие
Китайцы задали такой неудобный вопрос США, что те до сих пор молчат
Что касается «Талибана», то за 17 лет появилось стойкое ощущение, что победы США и НАТО в Афганистане не будет, как и не будет победы афганских властей.
Rusvesna.su вчера в 18:37
Футбол
«Сочи» объявил о трансфере Варданяна
Российский клуб объявил о трансфере 21-летнего хавбека, контракт вступит в силу 1 января 2020 года.
Sports.ru вчера в 15:26
Гаджеты
В России запустили сервис по аренде iPhone
Официальный продавец техники Apple в России, компания re:Store совместно с Forward Leasing запустил сервис по аренде гаджетов.
АБН вчера в 22:28
Гаджеты
Главный конкурент Redmi Note 8 выйдет 14 ноября. Характеристики
Обратите внимание на необычное оформление основной камеры Vivo S5 По сути, осталось только узнать стоимость Vivo S5, но она явно будет сформирована с оглядкой на Redmi Note 8.
iXBT.com вчера в 23:20
Транспорт
«Аэроэкспресс» станет частью Московских центральных диаметров
Нынешняя стартовая точка маршрута – Белорусский вокзал станет промежуточной остановкой, рассказала «Ведомостям» гендиректор «Аэроэкспресса» Алина Бисембаева.
Ведомости вчера в 17:19
Гаджеты
Самые мощные смартфоны октября назвали разработчики AnTuTu
Разработчики теста производительности смартфонов AnTuTu поделились изменениями в ТОП-10 самых мощных Android-смартфонов, произошедшими в октябре.
Вести.Хайтек вчера в 00:50
Авто
Бюджетный аналог Hyundai Santa Fe оказался в 3 раза дешевле оригинала
Компания Landwind «рассекретила» стоимость и дату начала продаж нового флагманского кроссовера Landwind E315 E315, который похож на обновленный Hyundai Santa Fe.
CarsWeek.ru вчера в 00:57
Общество
Россияне готовы больше работать ради «четырехдневки», выяснили СМИ
Отмечается, что против такого графика были 9% опрошенных.
Газета.Ru вчера в 17:58
Происшествия
В Челябинске рецидивисты напали на школьниц
В Челябинске двое ранее судимых граждан напали на двух девочек-подростков.
REGNUM вчера в 14:01
Общество
Росстат обнародовал данные о зарплатах учителей
В среднем педагогам платят 40 тысяч рублей в месяц. Зарплата школьного учителя на Чукотке превышает 99 тысяч рублей.
Телеканал 360° вчера в 21:16
Авто
Toyota представила бюджетный кроссовер дешевле миллиона рублей
Компания Toyota рассекретила модель Raize, которая стала самым доступным кроссовером марки.
Журнал Авто.ру вчера в 03:54
Общество
МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах
По информации Иванова, в ближайшее время депутат Госдумы Александр Хинштейн планирует внести законопроект, который позволит руководителям исправительных учреждений через операторов отключать определенные номера от сотовой связи.
РБК вчера в 16:00
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова призналась, как ей удалось стать «худышкой»
Пятый канал вчера в 10:22