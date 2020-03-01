Армия и оружие
ФедералПрессАрмия Сирии закрыла воздушное пространство над Идлибом
Предполагается, что он принадлежал вооруженным силам сирийской оппозиции, на стороне которой выступает Анкара. Летательное устройство было сбито вблизи города Саракиб провинции Идлиб, сообщает сирийское государственное агентство САНА.
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Во время составления отчета, в котором говорится об отсутствии водопровода в трети российских детских больниц и поликлиник, Счетная палата учитывала в том числе технические помещения (склады, гаражи, котельные), поэтому получились такие цифры.
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Согласованная акция памяти Бориса Немцова прошла в Петербурге.
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Путин прибыл в Псков для участия в мероприятиях памяти десантников
Российский президент Владимир Путин прилетел в Псков, чтобы принять участие в памятных мероприятиях, посвящённых 20-летию гибели в Чечне десантников 6-й парашютно-десантной роты 76-й воздушно-десантной дивизии.
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Полицейские задержали иностранца за запуск коптера над Кремлем
Сотрудники правоохранительных органов задержали иностранца, запускавшего коптер над Кремлем в Москве.
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Путин заявил о негативном влиянии на экономику из-за коронавируса
Президент Владимир Путин в ходе совещания с участием первого зампреда правительства Андрея Белоусова, министра энергетики Александра Новака и главы «Роснефти» Игоря Сечина заявил, что в экономике уже наблюдаются негативные последствия из-за распространения нового коронавируса, передает «РИА Новости».
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ГОСТ для раритетных автомобилей вступил в силу в России
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Главный гвардеец противостояния Серхио Рамос сегодня выйдет на поле в 44-й раз и станет третьим в истории футболистом, принявшим участие в 30 класико в чемпионате Испании.
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