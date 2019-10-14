Накануне, 13 октября, стало известно, что Россия способствовала началу переговоров представителей официального Дамаска и курдов. Встреча прошла на территории российской военной базы Хмеймим вскоре после того, как сирийская армия начала переброску сил на север.

Политика США не выдали визы 18 дипломатам из России для участия в сессии ГА ООН В начале октября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об отказе в выдаче американских виз российским дипломатам, планировавших принять участие в двустороннем форуме «Диалог Форт-Росс» в США.

Происшествия В СК уточнили причину частичного обрушения жилого дома в Приморье Частичное обрушение пятиэтажного дома в Новонежине Приморского края, в результате которого погибла женщина, могло произойти из-за взрыва водонагревателя.

Политика Пелоси сочла введенные Трампом санкции против Турции недостаточными Ограничительные меры, которые президент США Дональд Трамп ввел против Турции из-за ее операции "Источник мира", недостаточны для выхода из ситуации на северо-востоке Сирии, считает спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Здоровье Состояние волос помогут улучшить морковь и чечевица Необходимый для волос бета-каротин есть в моркови и тыкве. Источником цинка является чечевица.

Общество Судья КС раскритиковал высшее образование в России Судья Конституционного суда Константин Арановский раскритиковал российскую систему высшего образования.

Экономика Счетная палата сочла нереалистичным проект федерального бюджета Счетная палата России указала на риски недостижения ожидаемых темпов роста экономики в проекте федерального бюджета на 2020 год, а также на плановый период 2021 и 2022 годов.

Общество Объявлены лауреаты Букеровской премии В прошлом году лауреатом Букеровской премии стала писательница из Северной Ирландии Анна Бернс. Она была удостоена награды за роман Milkman.

Происшествия В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.

Политика Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.

Футбол Щенников впервые за пять месяцев вышел на поле в составе ЦСКА Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников, пропустивший пять месяцев из-за травмы, вышел на поле в составе армейского клуба в товарищеском матче с "Коломной".

Экономика В доходную и расходную часть бюджета ЕАО внесли изменения Поправки увеличивают доходную и, соответственно, расходную части бюджета более чем на 1,5 млрд рублей.

Политика Всей Аравией: как Владимира Путина встречали в Эр-Рияде Москва и Эр-Рияд заключили 21 соглашение в ходе визита российского лидера в Саудовскую Аравию (КСА).

Происшествия Чиновник Минимущества Якутии стал фигурантом уголовного дела Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры, сообщили ИА SakhaNews в прокуратуре республики.

Общество В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и демонстрантов В аэропорту Барселоны произошли столкновения сотрудников полиции с демонстрантами. Об этом сообщает Associated Press.

Экономика «Яндексу» предложили размыть акционеров На текущий момент иностранные акционеры имеют 42% голосов в «Яндексе», беспокойство же со стороны властей теоретически могут вызывать акции класса B, крупным пакетом которых владеет основатель «Яндекса» Аркадий Волож, отмечает BofAML.

Общество Новую антитабачную концепцию внесли на согласование в правительство Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что новый проект антитабачной концепции внесён на рассмотрение в правительство РФ 10 октября.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Армия и оружие В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что материал The News York Times об ударах Воздушно-космических сил России является манипуляцией со стороны террористов и британских спецслужб.

Общество Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.

Авто Электромобили в мире стоят вдвое дороже обычных авто Chery EQ1, компактный городской автомобиль, который является одним из самых популярных электрокаров в Китае, оценивается в 20 260 долларов, что на 6 455 долларов меньше, чем средняя стоимость авто в КНР.