Армия и оружие
Военное.РФСирийская армия заняла подконтрольный курдам город Табка
Накануне, 13 октября, стало известно, что Россия способствовала началу переговоров представителей официального Дамаска и курдов. Встреча прошла на территории российской военной базы Хмеймим вскоре после того, как сирийская армия начала переброску сил на север.
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 21:22, Ашберн
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В России может появиться единый платежный документ за Жилищно-коммунальные услуги.
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В доходную и расходную часть бюджета ЕАО внесли изменения
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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что новый проект антитабачной концепции внесён на рассмотрение в правительство РФ 10 октября.
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Армия и оружие
В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что материал The News York Times об ударах Воздушно-космических сил России является манипуляцией со стороны террористов и британских спецслужб.
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