Армия и оружие
Военное.РФСирийская армия заняла подконтрольный курдам город Табка
Накануне, 13 октября, стало известно, что Россия способствовала началу переговоров представителей официального Дамаска и курдов. Встреча прошла на территории российской военной базы Хмеймим вскоре после того, как сирийская армия начала переброску сил на север.
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 19:51, Ашберн
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