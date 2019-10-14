Армия и оружие

Военное.РФВоенное.РФСирийская армия заняла подконтрольный курдам город Табка

Накануне, 13 октября, стало известно, что Россия способствовала началу переговоров представителей официального Дамаска и курдов. Встреча прошла на территории российской военной базы Хмеймим вскоре после того, как сирийская армия начала переброску сил на север.
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СМИ сообщили о входе войск Асада в подконтрольный курдам город Табка

РБК04:03

SANA: армия Сирии входит в город Айн-Иса в провинции Ракка

RT на русском05:54

Сирийская армия вошла в город, где содержатся семьи ИГ*, сообщил источник

РИА Новости05:13

СМИ: курдская администрация намерена продолжить свою работу на севере Сирии

ТАСС07:09

Сирийская армия вошла в город Табка в провинции Ракка

Известия02:18

Сирийская армия заняла первый контролируемый курдами город

Lenta.ru02:12

Сирийская армия вошла в город Табка, который ранее контролировали курды

Комсомольская правда01:57
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 19:51, Ашберн

Сирийская армия входит в курдские города

Вести.UZ03:38
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 19:51, Ашберн
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