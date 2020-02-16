Армия и оружие

Мой БрянскМой БрянскСирийская оппозиция атаковала позиции правительственных сил в Алеппо

В воскресенье, 16 февраля, отряды вооруженной сирийской оппозиции атаковали позиции правительственных сил Сирии в провинции Алеппо, пишет ТАСС со ссылкой на Sky News Arabia. Отмечается, что оппозиция, которая выступает на стороне Турции, начала наступательные действия в западной части Алеппо.
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