Армия и оружие
Мой БрянскСирийская оппозиция атаковала позиции правительственных сил в Алеппо
В воскресенье, 16 февраля, отряды вооруженной сирийской оппозиции атаковали позиции правительственных сил Сирии в провинции Алеппо, пишет ТАСС со ссылкой на Sky News Arabia. Отмечается, что оппозиция, которая выступает на стороне Турции, начала наступательные действия в западной части Алеппо.
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Фильм журналиста и блогера Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России был опубликован на его YouТube-канале 11 февраля.
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Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом
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В МИД назвали три условия для улучшения отношений с Европой
Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил в беседе с РБК, что улучшение отношений России и Европы возможно только при изменениях в политике двух ключевых институтов Европы — НАТО и Евросоюза.
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Новоиспеченный лифтбек Volkswagen Polo, первая информация о котором появилась в начале февраля, уже тестируют в России.
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Биатлонисты Светлана Слепцова и Евгений Устюгов планируют опротестовать решение Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
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Общество
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Как ранее сообщал директор Китайского национального центра биотехнологических разработок при Министерстве науки и техники КНР Чжан Синьминь, несколько типов лекарств, включая Remdesivir (ремдесивир) и японский Favipiravir (Фавипивавир), во время исследований показали клиническую эффективность в лечении нового типа коронавируса.
Армия и оружие
На Западе увидели признаки подготовки США к войне с крупным противником
При Дональде Трампе акцент делается на подготовку к конфликту с Россией и Китаем, а также на военном сдерживании большого масштаба, от чего страдают второстепенные для Штатов регионы, приводит RT текст статьи France 24.
Политика
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Глава Костромской области Сергей Ситников раскритиковал методы борьбы с коррупцией в стране.
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Переводчики рассказали о работе с Путиным
Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.
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Журнал Forbes сообщил в воскресенье о скором появлении в России нового долларового миллиардера.
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Руководитель Центра портальной гипертензии и экстренной хирургии Гарик Манукьян в беседе с "Говорит Москва" предупредил, что цирроз печени возникает вне зависимости от крепости алкогольных напитков.
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Автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии
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Зеленский заявил о желании провести выборы в Крыму и Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет провести местные выборы на всей территории страны.
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Леонид Слуцкий: «„Рубин“ хотел бы усилить позицию левого защитника»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после победы над «Славией-Мозырь» (5:0) подвел итоги встречи и рассказал о решении поставить хавбека Александра Зуева на позицию левого защитника.
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