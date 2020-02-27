Армия и оружие

РБКРБКСирийская оппозиция сообщила о захвате стратегического города Саракиб

Как передает агентство SANA, сирийская армия отражает атаку оппозиции в Саракибе ракетными ударами. По данным агентства, боевики задействовали террористов-смертников, артиллерию турецких сил. Оппозиция потеряла контроль над стратегически важным городом около трех недель назад.
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Источник: сирийские войска отразили атаки боевиков на Саракиб в Идлибе

RT на русском04:03

Военный источник опроверг сообщение о захвате Серакиба боевиками

Известия03:19

Сирийские войска успешно отразили атаки боевиков на город Саракиб — СМИ

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СМИ: боевики при поддержке ВС Турции ведут наступление на Саракиб

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Опубликовано видео атаки боевиков-танкистов в Идлибе

Lenta.ru03:43

Источник: сирийские войска успешно отразили все атаки боевиков на Саракиб в Идлибе

ТАСС02:41

Сирийская оппозиция сообщила о захвате стратегического города Саракиб

РБК03:12
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Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы

Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
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В Турции задержали россиянку по подозрению в провозе наркотика

Турецкие власти задержали гражданку России по подозрению в попытке несанкционированного ввоза на территорию республики наркотического вещества.
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Армия и оружие

Новейшую гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

Новейшую российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" впервые испытали с корабля, передает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.
Газета.Ru вчера в 23:50
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Заведующая детсадом в Перми уволилась после песни про водку

В Перми заведующая детским садом "Гармония", в котором на празднике Масленицы детям включили песню про водку, пиво и вино, уволилась по собственному желанию, передает РИА Новости.
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В Сети появилось видео, как Бритни Спирс во время танца сломала ногу

Недавно СМИ сообщали, что американская поп-певица Бритни Спирс попала в больницу с переломом ноги.
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В США призвали Россию «прекратить оккупацию» Крыма

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео призвал Российскую Федерацию «прекратить оккупацию» Крыма.
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Певец Александр Панайотов представит Россию на песенном конкурсе "Евровидение", передает "Стархит" со ссылкой на собственный источник.
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Политика

На военном мемориальном кладбище прощаются с маршалом Язовым

Вести.Ru 04:19
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В массовом ДТП в Ростовской области погибли три человека

В четверг, 27 февраля, на 8-м километре трассы Ростов — Семикаракорск — Волгодонск произошло массовое ДТП с погибшими.
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СК РФ предъявил новое обвинение во взятке экс-полковнику Захарченко

Газета.Ru 05:50
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Путин ответил на вопрос о двойниках

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Общество

Тимати ответил ветерану американского рэпа, назвавшему его «нацистом»

Накануне, 25 декабря, "Газета.Ru" уже писала о разгоревшемся в Twitter споре между ветераном американского рэпа Талибом Квели и российскими хип-хоп-исполнителями (а также просто отечественными интернет-пользователями) - подробнее об этом можно прочитать здесь.
Газета.Ru вчера в 13:26
Политика

Шнуров назвал членов партии «Единая Россия» «петухами»

Артист написал новый матерный стих о членах партии "Единая Россия". Напомним, что недавно Шнуров и сам стал членом партии.
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Новый «Человек-невидимка» получил высокие оценки

Kinonews.ru 04:07
Общество

Россия назвала условие для выплаты Грузии €10 млн по решению ЕСПЧ

Россия пока не может выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате Грузии компенсации в размере €10 млн за депортацию грузинских граждан в 2006 году.
РБК 06:08
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В Барселоне стартует вторая серия тестовых заездов Формулы-1

В Барселоне на автодроме «Каталунья» стартует вторая серия предсезонных тестовых заездов Формулы-1.
Нева Спорт 25 февраля в 19:05
Происшествия

В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими

Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
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Общество

Первоначальный источник эпидемии коронавируса мог появиться не в Китае

Первоначальный источник эпидемии нового коронавируса COVID-2019 необязательно был в Китае, несмотря на то что вспышка заболевания впервые была зафиксирована именно на территории этой страны.
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В Кремле оценили заявление Суркова об обнулении президентских сроков

Слова экс-советника президента Владислава Суркова, который считает необходимым обнуление президентских сроков, это всего лишь «мнение гражданина России», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Финансы

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год. Об этом следует из презентации итогов банка с МСФО за IV квартал 2019 года.
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Происшествия

Задержанных в Дании за наркотики моряков из РФ отпустили на свободу

Практически все задержанные в Дании по подозрению в контрабанде наркотиков челны экипажа судна Duncan Island отпущены на свободу.
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Общество

Туроператоры приостановили продажи туров в Италию из-за коронавируса

В четверг утром Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею из-за угрозы жизни и здоровью в этих странах до стабилизации эпидимиологической обстановки.
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Политика

Поклонская высказалась об инциденте на программе Соловьева

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала решение телеведущего Владимира Соловьева выгнать из студии своей программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Газета.Ru 05:49
Наука

Впервые обнаружено животное без митохондриальной ДНК

Израильские ученые Тель-Авивского университета смогли обнаружить сложный биоорганизм, который не нуждается в кислороде.
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Политика

В ОНФ прокомментировали объединение с «Единой Россией»

Журналистка РИА Новости задала вопрос главе Исполкома ОНФ Михаилу Кузнецову об объединении Народного фронта с партией «Единая Россия».
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Памфилова высказалась против порога явки на голосовании по Конституции

Закреплять в законе о поправках к Конституции минимальный порог явки на голосовании не требуется.
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Цена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель

Цена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель впервые со 2 января 2019 года.
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Авто

Рестайлинг Lada Largus: первые фото экстерьера и новые подробности

В начале февраля "Российская газета" сообщала о том, что АвтоВАЗ начал собирать первые экземпляры Lada Largus с заводским обозначением FL (Facelift).
Российская газета 03:14
Общество

У троих россиян диагностировали коронавирус

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