Армия и оружие
Газета.RuСирийская оппозиция заявила о захвате Саракиба в провинции Идлиб
Поддерживаемая Турцией сирийская оппозиция заявила, что захватила стратегически важный город Саракиб в провинции Идлиб. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей незаконных вооруженных формирований.
Читать в источнике
Оценить169
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7086 источников, обновлено в 03:26, Ашберн
Происшествия
В Балаково 21-летняя девушка отправилась домой к родителям и пропала
Политика
Путин признался, что не пользуется смартфонами
Президент России Владимир Путин заявил, что не испытывает трудностей с мобильными телефонами и прочими современными гаджетами, поскольку попросту ими не пользуется.
Политика
Предвыборный штаб Трампа подал в суд на газету The New York Times
Предвыборный штаб Дональда Трампа подал иск в Верховный суд США к газете с за публикацию ложных заявлений.
Происшествия
В Сочи авиация возобновила поиск пропавших в Черном море детей
Поиск двух 14-летних мальчиков, которых из-за шторма унесло в морскую акваторию 25 февраля, всю ночь продолжались по береговой линии.
Происшествия
Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Шоу-бизнес
Бритни Спирс сломала ногу во время танца
Вы можете услышать, где я сломала ногу.
Политика
Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Политика
Помпео призвал Россию «прекратить оккупацию» Крыма
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "прекратить оккупацию" Крыма, говорится в распространенном в среду заявлении главы госдепартамента.
Энергетика
CША и Великобритания резко нарастили закупки российской нефти
За прошлый год США, Великобритания и Турция в несколько раз нарастили закупку российской нефти, а по экспорту в Соединенные Штаты отечественные компании поставили исторический рекорд.
Политика
Секретарь СНБО Украины рассказал о подготовке к «наступлению» России
Секретарь СНБО Украины рассказал о подготовке к "наступлению" России.
Общество
Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию
Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.
Политика
Соловьев выгнал из студии бывшего депутата Верховной рады из-за слов об УПА*
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" после того, как политик попытался оправдать действия Украинской повстанческой армии* (УПА) в годы Великой Отечественной войны.
Экономика
Минприроды доработало проект по утилизации упаковки и товаров
Минприроды доработало концепцию расширенной ответственности производителя (РОП) и внесло ее в правительство во вторник, 25 февраля.
Религия
Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман
Культура
Телеканал «Пятница» продал Amazon шоу «Инстаграмщицы»
Входящий в холдинг «Газпром медиа» телеканал «Пятница» продал права на показ двух сезонов шоу «Инстаграмщицы» американскому видеосервису Amazon Prime Video, сообщает «Коммерсант».
Политика
Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов
Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.
Здоровье
На Украине госпитализирована женщина, вернувшаяся из Италии
В украинском городе Черновцы с подозрением на коронавирус госпитализирована женщина, недавно вернувшаяся из Италии.
Гаджеты
Недорогой телефон Nokia TA-1212 показался на изображениях
Политика
Клишас рассказал, когда вступят в силу поправки в Конституцию РФ
Напомним, что изменения Конституции были анонсированы президентом России Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию в середине января текущего года.
Общество
У троих россиян диагностировали коронавирус
Технологии
Ученые заявили о риске ранней смерти у астронавтов, летавших на Луну
Ученые заявили о риске ранней смерти у астронавтов, летавших на Луну.
Хоккей
Стали известны все участники плей-офф Кубка Гагарина
Стали известны все участники розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина 2020 года.
Происшествия
Выпущенный из колонии экс-директор НИИТО отправлен под домашний арест
Центральный районный суд Новосибирска отправил под домашний арест экс-директора НИИТО Михаила Садового, несколько дней назад освободившегося по УДО из колонии, где он отбывал срок за растрату.
Происшествия
Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Теннис
Мария Шарапова завершила карьеру
Российская теннисистка Мария Шарапова официально объявила о завершении карьеры.
Происшествия
Родителей пропавшей Екатерины Левченко вызвали в Следственный комитет
В статье «Пошли четверо в лес, а вышли только двое» было сказано, что дочь Татьяны и Сергея Екатерину Левченко, убили фигуранты «пензенского дела».
Общество
В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»
В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
Авто
Mitsubishi Outlander и Mitsubishi Pajero Sport получили «Яндекс.Авто»
Кроссовер Mitsubishi Outlander и внедорожник Pajero Sport для российского рынка оснастили встроенной медиасистемой «Яндекс.Авто».
Политика
Путин назвал два возможных пути предотвращения «утечки мозгов»
По мнению президента, есть два пути предотвращения эмиграции специалистов: либо «закрывать» страну по опыту СССР, либо же создавать достойные условия для труда и хорошо платить.
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.