Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuСирийская оппозиция заявила о захвате Саракиба в провинции Идлиб

Поддерживаемая Турцией сирийская оппозиция заявила, что захватила стратегически важный город Саракиб в провинции Идлиб. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей незаконных вооруженных формирований.
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