Поддерживаемая Турцией сирийская оппозиция заявила, что захватила стратегически важный город Саракиб в провинции Идлиб. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей незаконных вооруженных формирований.

Сирийская оппозиция заявила о захвате Саракиба в провинции Идлиб

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