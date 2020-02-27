Армия и оружие
Piter.tvСирийская оппозиция заявила о захвате Саракиба в провинции Идлиб
Бойцов поддерживали турецкие военные. Сирийская оппозиция заявила о захвате Саракиба в провинции Идлиб. Об этом сообщили турецкие журналисты из Anadolu.
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Политика
Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы
Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Политика
Партия Вакарчука представила план по «возвращению» Донбасса и Крыма
План по «возвращению» Крыма и Донбасса, предусматривающий создание временных международных администраций на неподконтрольных Киеву территориях, представила украинская партия «Голос», лидером которой является Святослав Вакарчук.
Шоу-бизнес
Анна Михалкова удивлена результатами тестирования на пищевую аллергию
Анна Михалкова оказалась шокирована результатами медицинского тестирования на пищевую аллергию.
Авто
Volkswagen официально представил новый Golf GTI
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Здоровье
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
Общество
Владимир Путин посетил «Остров мечты»
Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.
Политика
Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
Кино
Фильм, который не покажут в России: премьера «Дау. Наташа» в Берлине
Армия и оружие
Турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе
В сирийской провинции Идлиб боевики и турецкие специалисты обстреливают сирийские и российские самолеты.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Биатлон
Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU
Александр Касперович, тренер биатлониста Александра Логинова, сказал, что он и его подопечный подадут в суд на исполняющую обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек, которая санкционировала их обыски во время чемпионата мира, сообщает ТАСС.
Гаджеты
Подсчитана стоимость всех комплектующих Xiaomi Mi 10
Несколько дней ресурс Techinsights разобрал по запчастям старшую версию смартфона Xiaomi Mi 10 с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, указав стоимость его комплектующих.
Экономика
Дочь Шойгу станет управляющим партнером венчурного фонда АФК «Система»
Дочь министра обороны России Ксения Шойгу станет управляющим партнером создаваемого АФК «Система» венчурного фонда Sistema SmartTech.
Происшествия
Прокуратура обжаловала УДО экс-главы ФСИН России Реймера
Прокуратура в Калининградской области обжаловала постановление суда об условно-досрочном освобождении бывшего директора ФСИН России Александра Реймера, осужденного за аферу с электронными браслетами, сообщает Генпрокуратура России.
Здоровье
В Севастополе выросло число жителей и снизилась рождаемость
За 2019 год рост населения составил 5710 человек. При этом в городе за год родилось 4267 детей, что на 99 меньше показателя 2018 года.
Шоу-бизнес
Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу во время танца
В четверг в Instagram Бритни Спирс появился видеоролик, на котором запечатлен момент, когда певица время танца ломает ногу.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская отказалась от денег за участие в шоу Собчак
Успенская согласилась на эфир, но за два дня выяснилось, что передача будет другая — «Док-ток» с Собчак.
Энергетика
РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России
В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
Политика
Путин ответил на вопрос о двойниках
У Владимира Путина нет двойников и не было. Хотя такой вопрос возникал, но он отказался от дублеров.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки готовили массовое убийство
Двое подростков, задержанных в Саратове, признались в подготовке массового убийства.
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправки о дате голосования по Конституции
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг поддержал поправки во вторую статью об общероссийском голосовании законопроекта об изменении Конституции РФ, согласно которой голосование пройдет 22 апреля, это день будет нерабочим.
Экономика
В Госдуму внесли проект о вычете по НДФЛ при покупке российских машин
Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о предоставлении налогового вычета в пределах 100 тысяч рублей при покупке гражданами недорогих автомобилей российского производства, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Кино
Начались съемки «Мира Юрского периода 3»
Режиссер Колин Треворроу сообщил о начале съемок третьей части фильма о динозаврах.
Общество
Минпромторг предложил изменить правила продажи алкоголя
Минпромторг предложил ввести единый федеральный подход для регулирования розничной продажи алкоголя и предотвращения фактов коррупции на местах при установлении границ территорий, прилегающих к соцобъектам.
Политика
Маршала Язова похоронили на военном мемориальном кладбище в Мытищах
Последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов был похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах с воинскими почестями.
Космос
Китайский аппарат изучил грунт Луны
Аппарат «Чанъэ-4», запущенный в начале 2019 года, прислал новый массив данных о недрах спутника Земли.