Армия и оружие

Piter.tvPiter.tvСирийская оппозиция заявила о захвате Саракиба в провинции Идлиб

Бойцов поддерживали турецкие военные. Сирийская оппозиция заявила о захвате Саракиба в провинции Идлиб. Об этом сообщили турецкие журналисты из Anadolu.
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Протурецкие боевики захватили сирийский город Сарагеб

HotGeo06:05

Военный источник опроверг захват Саракиба боевиками

Газета.Ru07:24

Источник: сирийские войска успешно отразили все атаки боевиков на Саракиб в Идлибе

ТАСС02:41

Сирийская оппозиция сообщила о захвате стратегического города Саракиб

РБК03:12

СМИ: боевики при поддержке ВС Турции ведут наступление на Саракиб

РИА Новости03:31

Источник: сирийские войска отразили атаки боевиков на Саракиб в Идлибе

RT на русском04:03

В России опровергли сдачу стратегического города в Сирии боевикам

Lenta.ru02:11
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Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 07:57, Ашберн
Политика

Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы

Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 10:27
Политика

Партия Вакарчука представила план по «возвращению» Донбасса и Крыма

План по «возвращению» Крыма и Донбасса, предусматривающий создание временных международных администраций на неподконтрольных Киеву территориях, представила украинская партия «Голос», лидером которой является Святослав Вакарчук.
RT на русском 07:08
Шоу-бизнес

Анна Михалкова удивлена результатами тестирования на пищевую аллергию

Анна Михалкова оказалась шокирована результатами медицинского тестирования на пищевую аллергию.
Актуальные Новости 04:34
Авто

Volkswagen официально представил новый Golf GTI

SpeedMe вчера в 22:20
Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru 01:30
Здоровье

В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии

В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
РИА Новости 03:03
Музыка

Панайотова назвали представителем России на «Евровидении»

Газета.Ru 03:11
Общество

Владимир Путин посетил «Остров мечты»

Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.
Вести.Ru 06:40
Политика

Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
Известия 06:32
Происшествия

Экс-полковнику Захарченко предъявили новое обвинение во взяточничестве

РБК 06:59
Кино

Фильм, который не покажут в России: премьера «Дау. Наташа» в Берлине

Радио Sputnik 03:22
Армия и оружие

Турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе

В сирийской провинции Идлиб боевики и турецкие специалисты обстреливают сирийские и российские самолеты.
Lenta.ru 07:25
Происшествия

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

ТАСС 02:26
Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости 05:03
Биатлон

Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU

Александр Касперович, тренер биатлониста Александра Логинова, сказал, что он и его подопечный подадут в суд на исполняющую обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек, которая санкционировала их обыски во время чемпионата мира, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:19
Гаджеты

Подсчитана стоимость всех комплектующих Xiaomi Mi 10

Несколько дней ресурс Techinsights разобрал по запчастям старшую версию смартфона Xiaomi Mi 10 с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, указав стоимость его комплектующих.
iXBT.com 03:40
Экономика

Дочь Шойгу станет управляющим партнером венчурного фонда АФК «Система»

Дочь министра обороны России Ксения Шойгу станет управляющим партнером создаваемого АФК «Система» венчурного фонда Sistema SmartTech.
Ведомости вчера в 19:20
Происшествия

Прокуратура обжаловала УДО экс-главы ФСИН России Реймера

Прокуратура в Калининградской области обжаловала постановление суда об условно-досрочном освобождении бывшего директора ФСИН России Александра Реймера, осужденного за аферу с электронными браслетами, сообщает Генпрокуратура России.
РИА Новости 02:09
Здоровье

В Севастополе выросло число жителей и снизилась рождаемость

За 2019 год рост населения составил 5710 человек. При этом в городе за год родилось 4267 детей, что на 99 меньше показателя 2018 года.
Вести.Севастополь вчера в 03:53
Шоу-бизнес

Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу во время танца

В четверг в Instagram Бритни Спирс появился видеоролик, на котором запечатлен момент, когда певица время танца ломает ногу.
Московский Комсомолец вчера в 22:47
Шоу-бизнес

Любовь Успенская отказалась от денег за участие в шоу Собчак

Успенская согласилась на эфир, но за два дня выяснилось, что передача будет другая — «Док-ток» с Собчак.
StarHit.ru вчера в 16:00
Энергетика

РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России

В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
РИА Новости 01:48
Политика

Путин ответил на вопрос о двойниках

У Владимира Путина нет двойников и не было. Хотя такой вопрос возникал, но он отказался от дублеров.
Российская газета 02:17
Происшествия

Задержанные в Саратове подростки готовили массовое убийство

Двое подростков, задержанных в Саратове, признались в подготовке массового убийства.
RT на русском вчера в 02:20
Политика

Комитет Госдумы поддержал поправки о дате голосования по Конституции

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг поддержал поправки во вторую статью об общероссийском голосовании законопроекта об изменении Конституции РФ, согласно которой голосование пройдет 22 апреля, это день будет нерабочим.
РИА Новости 05:32
Экономика

В Госдуму внесли проект о вычете по НДФЛ при покупке российских машин

Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о предоставлении налогового вычета в пределах 100 тысяч рублей при покупке гражданами недорогих автомобилей российского производства, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 06:58
Кино

Начались съемки «Мира Юрского периода 3»

Режиссер Колин Треворроу сообщил о начале съемок третьей части фильма о динозаврах.
iReactor вчера в 07:29
Общество

Минпромторг предложил изменить правила продажи алкоголя

Минпромторг предложил ввести единый федеральный подход для регулирования розничной продажи алкоголя и предотвращения фактов коррупции на местах при установлении границ территорий, прилегающих к соцобъектам.
РИА Новости 04:34
Политика

Маршала Язова похоронили на военном мемориальном кладбище в Мытищах

Последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов был похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах с воинскими почестями.
РИА Новости 05:45
Космос

Китайский аппарат изучил грунт Луны

Аппарат «Чанъэ-4», запущенный в начале 2019 года, прислал новый массив данных о недрах спутника Земли.
Индикатор 04:16
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