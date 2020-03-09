Армия и оружие
Российская газетаСирийские «Буки» сбили 20 турецких беспилотников
Опубликована статистика противостояния средств сирийской ПВО и турецких дронов, широко применяемых в ходе боевых действий в провинции Идлиб. Согласно данным близкого к сирийской армии военного обозревателя Syrian MC, зенитные комплексы "Бук-М2Э" произвели 25 пусков ракет и поразили 20 беспилотников.
Читать в источнике
Оценить639
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 17:58, Ашберн
Энергетика
В «Роснефти» рассказали об ущербе сделки ОПЕК+ для России
Сделка ОПЕК+ лишена смысла для России, поскольку упускаемые объемы замещаются американской нефтью, в результате чего объем предложения на рынке не меняется, рассказал пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев в комментарии «РИА Новости».
Финансы
Минфин допустил паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке
В Минфине объяснили, что это необходимо для стабилизации рыночной ситуации и исключения избыточного давления на долговой рынок.
Экономика
Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть
Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
Экономика
Мишустин провел совещание по экономическим вопросам
Российский премьер Михаил Мишустин провел совещание на тему стабильности российской экономики.
Общество
Власти Италии ограничили передвижение граждан по стране
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о расширении карантинных мер в связи с коронавирусом на всю национальную территорию, что предполагает ограничение передвижения граждан.
Общество
Израиль вводит двухнедельный карантин для всех приезжающих в страну
Израиль в связи с распространением нового коронавируса вводит обязательный карантин продолжительностью в 14 дней для всех граждан, въезжающих в страну.
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Энергетика
Трамп назвал Россию и Саудовскую Аравию виновниками падения рынков
Снижение мировых цен на нефть является положительным явлением для потребителей, заявил президент США Дональд Трамп.
Общество
ВОЗ назвала угрозу пандемии коронавируса реальной
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал угрозу пандемии нового коронавируса реальной.
Политика
Следствие по делу MH17 обсуждало возможность нарушения суверенитета РФ
Группа международных следователей, занимающаяся делом разбившегося на Украине малайзийского Boeing, всерьез обсуждала возможность нарушения суверенитета РФ при поиске свидетелей.
Финансы
Верхние границы курса доллара и евро увеличила Мосбиржа
Московская биржа повысила верхние границы курса иностранных валют.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили официальное мероприятие в Лондоне
Принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон. Сегодня они в последний раз официально вышли в свет.
Энергетика
Fitch: падение цен на нефть до $30 грозит России бюджетным дефицитом
Цены на нефть в понедельник упали более чем на 30% после заседания ОПЕК+, на котором страны не смогли продлить договоренности по сокращению добычи.
Шоу-бизнес
Степаненко пошутила о разводе с Петросяном на сцене
Здоровье
Правительство РФ выделило 1,2 млрд рублей на диагностирование рака
В тексте говорится, что деньги направят из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Киберспорт
Call of Duty: Warzone не выйдет в российском PlayStation Store
Публикуется с сохранением орфографии и пунктуации источника Call of Duty: «В соответствии с решением Sony Interactive Entertainment не выпускать Modern Warfare в российском PlayStation Store, Call of Duty: Warzone не будет доступна на PlayStation в России».
Культура
Актриса Лариса Голубкина отмечает 80-летие
Сегодня, 9 марта, 80 лет исполнилось актрисе театра и кино Ларисе Голубкиной.
Происшествия
Водородная станция горит на заводе в Петербурге
Происшествия
В Иране семь человек умерли, употребив метиловый спирт от коронавируса
Семь человек погибли в Иране, отравившись метиловым спиртом, который они употребляли, чтобы спастись от коронавируса, передает агентство ISNA со ссылкой на местные власти.
Космос
NASA опубликовало самую детальную панораму Марса
NASA опубликовало самую детальную панораму Марса.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган рассказал о лечении в психиатрической клинике
Джиган стал часто употреблять алкоголь, ругаться матом во время трансляций с подписчиками и оскорблять фолловеров.
Гаджеты
Redmi Note 9 получит обновленный дизайн
Ранее в сети еще до официальной презентации появились рендеры смартфона Redmi Note 9 Pro.
Баскетбол
Джеймс установил очередной рекорд НБА
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал автором очередного статистического достижения НБА.
Общество
В России выявили новые случаи заражения коронавирусом
В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Киберспорт
Natus Vincere заняли первое место в рейтинге HLTV впервые с 2016 года
Natus Vincere, обойдя Astralis, заняли первое место — впервые с 2016 года.
Технологии
AnTuTu удалили из магазина Google Play
AnTuTu, как предполагают СМИ, удалили из магазина корпорации «добра» за нарушение политики конфиденциальности другим приложением, имеющим отношение к компании Cheetah Mobile.
Здоровье
Закрытие заводов в Вольске повлияло на заболеваемость раком
Заболеваемость различными видами рака составила 444,5 человека на 100 тысяч населения (438,3 - 2018 г.). В запущенной стадии было взято на учет 93 пациента (106 - 2018 г.). Количество умерших от рака составило 215 человек, из них у 22 граждан онкология была выявлена уже посмертно.
Общество
Италия стала лидером по смертности от коронавируса
Италия занимает первое место в мире по летальности от нового типа коронавируса COVID-19.