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Киберспорт Call of Duty: Warzone не выйдет в российском PlayStation Store Публикуется с сохранением орфографии и пунктуации источника Call of Duty: «В соответствии с решением Sony Interactive Entertainment не выпускать Modern Warfare в российском PlayStation Store, Call of Duty: Warzone не будет доступна на PlayStation в России».

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