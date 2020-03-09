Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаСирийские «Буки» сбили 20 турецких беспилотников

Опубликована статистика противостояния средств сирийской ПВО и турецких дронов, широко применяемых в ходе боевых действий в провинции Идлиб. Согласно данным близкого к сирийской армии военного обозревателя Syrian MC, зенитные комплексы "Бук-М2Э" произвели 25 пусков ракет и поразили 20 беспилотников.
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СМИ: сирийские ПВО сбили 20 турецких беспилотников

РЕН ТВ13:04

Подведены итоги противостояния сирийских «Буков» с турецкими беспилотникам

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Опубликованы итоги противостояния сирийских «Буков» с турецкими беспилотниками

Взгляд.ру10:55

Опубликованы итоги войны сирийских «Буков» с турецкими беспилотниками

Комсомольская правда11:50

Сирийские «Буки» сбили 20 турецких беспилотников

Российская газета11:44

«Буки» в Сирии сбили 20 беспилотников Турции

Газета.Ru12:27

Стали известны итоги войны сирийских «Буков» с турецкими беспилотниками

Lenta.ru10:08
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