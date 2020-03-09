Армия и оружие
Российская газетаСирийские «Буки» сбили 20 турецких беспилотников
Опубликована статистика противостояния средств сирийской ПВО и турецких дронов, широко применяемых в ходе боевых действий в провинции Идлиб. Согласно данным близкого к сирийской армии военного обозревателя Syrian MC, зенитные комплексы "Бук-М2Э" произвели 25 пусков ракет и поразили 20 беспилотников.
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