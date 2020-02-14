Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuПоявилось видео отражения сирийской ПВО удара по Дамаску

Видео, на котором запечатлено отражение сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску, выложило на своем Youtube-канале агентство SANA. На кадрах показано, как сирийские зенитные комплексы осуществляют выстрелы по воздушным объектам.
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SANA опубликовало видео отражения удара по Дамаску

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Отражение сирийской ПВО удара по Дамаску сняли на видео

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