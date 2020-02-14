Армия и оружие
Газета.RuПоявилось видео отражения сирийской ПВО удара по Дамаску
Видео, на котором запечатлено отражение сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску, выложило на своем Youtube-канале агентство SANA. На кадрах показано, как сирийские зенитные комплексы осуществляют выстрелы по воздушным объектам.
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Общество
Правила провоза багажа меняет Минтранс
Министерство транспорта России планируем поменять правила провоза багажа в поездах, сообщает ИА DEITA.
Происшествия
На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд
Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
Политика
Губернатор Калужской области ушел в отставку
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.
Происшествия
В Якутии три человека погибли в ДТП с микроавтобусом
Три человека погибли при лобовом столкновении микроавтобуса и легковой автомашины на федеральной трассе "Колыма" в Якутии, сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД по республике.
Происшествия
Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Политика
Путин отказался вводить в России термины «родитель №1» и «родитель №2»
Как пояснил глава государства на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, в России должны сохраняться понятия папа и мама.
Здоровье
Число жертв коронавируса приблизилось к полутора тысячам
Число жертв коронавируса в Китае достигло 1488. Об этом сообщил китайский информационный портал «Ванъи», передает ТАСС.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил сбивать самолёты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет сбивать все самолёты над Идлибом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Sabah.
Политика
Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании
Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
Кино
Появился ролик с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена
Политика
На новом гербе Белоруссии станет меньше России
Очертание земного шара на новом гербе Белоруссии сместится с России в сторону Европы, об этом свидетельствует его изображение в законопроекте, который вносит поправки в законодательство республики о государственных символах.
Армия и оружие
Приказ отдал Эрдоган: Турция заявила, что сбила вертолет ВВС Сирии
Сирийский вертолет "Ми-8/17" был сбит истребителем F-16 ВВС Турции по распоряжению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Defence Blog со ссылкой на турецкие СМИ.
Армия и оружие
Пентагон приступит к испытаниям гиперзвукового оружия в 2020 году
В начале прошлого года в США заявили, что считают вызовом и угрозой разработку гиперзвукового оружия в России и Китае.
Здоровье
Жительница Златоуста дозвонилась в детскую поликлинику с 327-го раза
Жительнице Златоуста Челябинской области понадобилось сделать 327 звонков, чтобы дозвониться до регистратуры детской поликлиники и вызвать к больному ребенку врача.
Политика
Министр финансов Великобритании Саджид Джавид подал в отставку
Саджид Джавид подал в отставку с поста министра финансов Великобритании, сообщает BBC.
Здоровье
Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса
Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.
Армия и оружие
Корабль ВМС США захватил в Аравийском море судно с иранскими ракетами
Хоккей
«Сибирь» впервые за четыре года вышла в плей-офф КХЛ
"Сибирь" в шестой раз вышла в плей-офф КХЛ, в последний раз клуб из Новосибирска участвовал в матчах на вылет в сезоне-2015/16, уступив тогда в полуфинале Восточной конференции будущему обладателю Кубка Гагарина магнитогорскому "Металлургу" (1-4 в серии).
Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Происшествия
Дело о дедовщине в части Шамсутдинова решили рассмотреть в общем порядке
Читинский гарнизонный военный суд на заседании 14 февраля принял решение рассмотреть в общем порядке уголовное дело о дедовщине в воинской части 54160.
Политика
Песков: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию
Наука
В янтаре обнаружили крыло птицы, жившей почти 100 млн лет назад
Палеонтологи из Мьянмана (КНР) нашли кусок янтарь, в котором содержался фрагмент доисторической птицы мелового периода.
Экономика
Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
Здоровье
Врач рассказал об опасности ранней весны
Кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", для кого может представлять опасность приход ранней весны.
Происшествия
В Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьево
В Хабаровске сотрудники СК задержали мужчину, который в конце января оставил своих детей одних в московском аэропорту Шереметьево и улетел в Ростов-на-Дону.
Экономика
Соратник самого успешного инвестора в мире обвинил китайцев в тупости
Чарли Мангер, замглавы инвестиционной компании Berkshire Hathaway, возглавляемой самым успешным в мире инвестором Уорреном Баффетом, обвинил китайских трейдеров в тупости.