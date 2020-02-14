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Общество Пассажиры лайнера Westerdam высаживаются на берег в Камбодже Пассажиры круизного лайнера Westerdam, которому из-за страха перед коронавирусом отказали в заходе в ряд портов, начали высаживаться в Камбодже, сообщает посольство США.

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Политика В Конституцию внесут запрет на отчуждение территорий В ходе обсуждения было предложение закрепить в обновленном основном законе запрет на отчуждение территорий России.