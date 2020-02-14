Армия и оружие

REGNUMREGNUMСирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску

Силы ПВО сирийской армии отражают атаку на столицу страны город Дамаск, сообщает агентство SANA. Отмечается, что сирийские ПВО уже сбили несколько целей. Подробностей ракетной атаки не приводится.
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