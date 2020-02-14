Армия и оружие
REGNUMСирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
Силы ПВО сирийской армии отражают атаку на столицу страны город Дамаск, сообщает агентство SANA. Отмечается, что сирийские ПВО уже сбили несколько целей. Подробностей ракетной атаки не приводится.
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Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей
Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй возросло на 116 человек
Число жертв коронавируса COVID-2019 в китайской провинции Хубэй возросло на 116 человек.
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Пассажиры лайнера Westerdam высаживаются на берег в Камбодже
Пассажиры круизного лайнера Westerdam, которому из-за страха перед коронавирусом отказали в заходе в ряд портов, начали высаживаться в Камбодже, сообщает посольство США.
Кино
«Оскар» за лучший фильм впервые получила иностранная картина
Победителем в главной номинации "Лучший фильм года" стала картина "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо, сообщается на сайте "Известий".
Происшествия
В Москве два подростка попросили забрать их из семьи из-за побоев
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 14-летний мальчик и его 15-летняя сестра обратились в детскую поликлинику и рассказали, что их избивают родители, они попросили забрать их из семьи, при этом у подростков выявлены ушибы, у девочки - сотрясение мозга.
Экономика
Правительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ
Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Футбол
«Милан» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче полуфинала Кубка Италии
"Милан" на своем поле сыграл вничью с туринским "Ювентусом" в первом матче полуфинала Кубка Италии по футболу.
Происшествия
На Амуре два автомобиля с рыбаками провалились под лед
Автомобили с возвращавшимися с рыбалки людьми провалились под лед на Амуре недалеко от Хабаровска, два человека погибли, один пострадал.
Общество
Amazon через суд заблокировала контракт Microsoft с Пентагоном
Исполнение контракта между Microsoft и Пентагоном стоимостью $10 млрд временно остановлено по решению суда, сообщает 13 февраля телеканал CNBC.
Здоровье
В России не осталось больных коронавирусом
Технологии
Создан мобильник с дисковым номеронабирателем
Здоровье
Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса
Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 63,2 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 17 копеек и составил 63,2 рубля.
Экономика
Соратник самого успешного инвестора в мире обвинил китайцев в тупости
Чарли Мангер, замглавы инвестиционной компании Berkshire Hathaway, возглавляемой самым успешным в мире инвестором Уорреном Баффетом, обвинил китайских трейдеров в тупости.
Происшествия
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Здоровье
В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли
При неблагоприятном сценарии заразиться коронавирусом COVID-19 могут до 66% населения планеты.
Политика
Посольство РФ сочло новые санкции США «всплеском русофобии»
Посольство России в Вашингтоне заявило, что введение США санкций в отношении трех российских оборонных предприятий является "очередным всплеском русофобии".
Общество
Актер Александр Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии
Политика
В Конституцию внесут запрет на отчуждение территорий
В ходе обсуждения было предложение закрепить в обновленном основном законе запрет на отчуждение территорий России.
Происшествия
В Туапсе закрыли дело против девушки, ранившей ножом насильника
Биатлон
IBU открыл дело против биатлониста Устюгова
Международный союз биатлонистов (IBU) возбудил дело в отношении российского биатлониста Евгения Устюгова.
Политика
Генпрокурор США пожаловался, что твиты Трампа мешают ему работать
Генпрокурор США Уильям Барр пожаловался, что заявления президента США Дональда Трампа в сети микроблогов Twitter «мешают ему работать», передает телеканал ABC News.
Кино
Козловский призвал не сравнивать его фильм о Чернобыле с сериалом HBO
Авто
Названы самые надежные трехлетние автомобили
Происшествия
Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку
Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.