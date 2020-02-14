Армия и оружие

iReactoriReactorСирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску

Сирийские средства противовоздушной обороны отражают ракетный удар по Дамаску. Об этом сообщает государственное телевидение Сирии. Сирийской ПВО удалось сбить несколько объектов, которые совершали атаку на Дамаск.
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Сирийская система ПВО отразила ракетный удар Израиля по Дамаску

REGNUM00:10

Израиль отказался комментировать удары по Дамаску

Московский Комсомолецвчера в 00:57

Появилось видео отражения сирийскими ПВО ракетных ударов по Дамаску

РБКвчера в 01:14

Сирийская ПВО отразила удары по Дамаску

Газета.Ruвчера в 13:43

Отражение сирийской системой ПВО удара по Дамаску сняли на видео

РИА Новости13 февраля в 21:45

СМИ: По Дамаску нанесён ракетный удар

RT на русском13 февраля в 17:18

СМИ: сирийские военные отразили ракетный удар по Дамаску

ТАСС13 февраля в 17:06
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 06:21, Ашберн
Общество

Франция сообщила о первой в Европе смерти от коронавируса

Во Франции от нового типа коронавирусной инфекции умер 80-летний китайский турист, сообщила министр здравоохранения страны Аньез Бузин.
Ведомости 06:13
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Свечников повторил достижение Ковальчука в НХЛ

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» (5:2). Для 19-летнего россиянина эта шайба стала 43-й в североамериканской лиге.
Спорт-Экспресс вчера в 23:44
Биатлон

Россия лишена золота Сочи-2014 в биатлонной эстафете

Сборная России лишена золотых медалей в мужской биатлонной эстафете на Олимпиаде 2014 года в Сочи из-за дисквалификации Евгения Устюгова.
Газета.Ru 03:13
Общество

WSJ: США эвакуируют своих граждан с карантинного лайнера в Японии

RT на русском вчера в 22:38
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Названы самые популярные видео за всю историю YouTube

Названы самые популярные видео за всю историю YouTube. Рейтинг роликов был опубликован в журнале Newsweek.
РЕН ТВ 04:17
Происшествия

В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон

Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Вести.Ru 01:58
Армия и оружие

Эрдоган обвинил Россию в ударах по гражданским, в Кремле не согласны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Сирию, Россию и Иран в нападениях на гражданское население в провинции Идлиб.
Телеканал RTVI 12 февраля в 07:13
Политика

Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
РИА Новости 02:31
Экономика

Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке

Правительство поручило подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.
РИА Новости 03:27
Общество

Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами

Интерфакс 04:49
Общество

Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
РБК вчера в 09:30
Политика

Зеленский выступит на Мюнхенской конференции по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности, где выступит на отдельной сессии и проведет ряд встреч с главами государств, сообщила в четверг пресс-служба украинского лидера.
РИА Новости 13 февраля в 03:35
Политика

Турецкая делегация отправится в Россию 17 февраля из-за ситуации в Идлибе

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая делегация отправится 17 февраля в Россию для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе.
RT на русском 05:55
Политика

В ГП прокомментировали отказ Нидерландов передать материалы по MH17

Российская Генпрокуратура просила Нидерланды передать ей материалы по делу о крушении рейса MH17, но получила отказ, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 05:02
Футбол

Бронзовый призер Евро-2008 Торбинский переехал в США

Бывший футболист московского «Спартака», бронзовый призер Евро-2008 Дмитрий Торбинский сообщил «РИА Новости», что переехал жить в США.
Коммерсантъ вчера в 13:35
Политика

Иран не может расшифровать самописцы «Боинга»

Вести.Ru 03:55
Политика

Макрон высказался об антироссийских санкциях

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.
RT на русском 06:14
Происшествия

Родителям Влада Бахова предоставили результаты экспертизы найденных в демидовском лесу останков

Readovka67.ru 03:52
Наука

Создан генератор, производящий электроэнергию из дождя

Учёные из университета Гонконга создали генератор, производящий электроэнергию из обычной дождевой воды.
Ореанда-Новости 12 февраля в 07:28
Общество

Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта

Сообщения об уходе известного артиста Александра Ширвиндта из Театра сатиры являются всего лишь слухами, заявляют в театре.
Вести.Ru 05:21
Шоу-бизнес

Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей

Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
Вечерний курьер вчера в 09:58
Единоборства

Арестованный боксер Кушиташвили пожизненно отстранен от сборной России

Известия вчера в 09:13
Биатлон

Назван состав сборной России на мужской спринт ЧМ по биатлону

Тренерский штаб сборной России определился с составом биатлонистов на мужской спринт чемпионата мира. Гонка состоится в субботу, 15 февраля.
Pravda.Ru вчера в 07:42
Политика

Путин спросил Зеленского о намерении Украины выполнять «Минск-2»

Выполнение Минских соглашений Российский лидер поставил вопрос перед украинским коллегой о выполнении Киевом Минских соглашений.
РИА Новости вчера в 14:04
Политика

Захарова рассказала о встрече Лаврова с Помпео в Мюнхене

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел краткую встречу со своим американским коллегой Майком Помпео на полях ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене.
Газета.Ru вчера в 12:14
Общество

Филипп Киркоров борется с соблазнами в клипе на трек «Романы»

Российский певец Филипп Киркоров представил в сети новый трек "Романы" и опубликовал на YouTube клип на него.
РИА Новости вчера в 03:30
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк пришла с молодым возлюбленным в загс

В кадре Михаил Куницын, который значительно моложе теледивы, встречает ее у Грибоедовского загса, вручив нежный букет цветов.
StarHit.ru 13 февраля в 13:06
Авто

Рассекречен дизайн и двигатели «Русского Прадо» от УАЗа

На портале Drom.ru появилась информация о новом внедорожнике УАЗ, который в народе известен, как "Русский Прадо".
За рулем Кубань 13 февраля в 08:14
Общество

В Роспотребнадзоре назвали признаки нехватки воды в организме

В Роспотребнадзоре напомнили, что ранними признаками недостатка воды могут быть головная боль, усталость, потеря аппетита, покраснение кожи, головокружение, сухость во рту, сухость глаз и ощущение жжения в желудке.
РИА Новости 02:47
Происшествия

Машинист умер в поезде «Ласточка» во Владимире

На станции Владимир машинист умер в поезде "Ласточка".
Газета.Ru 06:11
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