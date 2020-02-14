Сирийские средства противовоздушной обороны отражают ракетный удар по Дамаску. Об этом сообщает государственное телевидение Сирии. Сирийской ПВО удалось сбить несколько объектов, которые совершали атаку на Дамаск.

Хоккей Свечников повторил достижение Ковальчука в НХЛ Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» (5:2). Для 19-летнего россиянина эта шайба стала 43-й в североамериканской лиге.

Биатлон Россия лишена золота Сочи-2014 в биатлонной эстафете Сборная России лишена золотых медалей в мужской биатлонной эстафете на Олимпиаде 2014 года в Сочи из-за дисквалификации Евгения Устюгова.

Общество Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.

Политика Зеленский выступит на Мюнхенской конференции по безопасности Президент Украины Владимир Зеленский посетит Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности, где выступит на отдельной сессии и проведет ряд встреч с главами государств, сообщила в четверг пресс-служба украинского лидера.

Политика Макрон высказался об антироссийских санкциях Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.

Общество Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта Сообщения об уходе известного артиста Александра Ширвиндта из Театра сатиры являются всего лишь слухами, заявляют в театре.

Политика Захарова рассказала о встрече Лаврова с Помпео в Мюнхене Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел краткую встречу со своим американским коллегой Майком Помпео на полях ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене.