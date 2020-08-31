Сирийские ПВО отразили атаки к югу от Дамаска
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Системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии открыли огонь по целям в небе к югу от Дамаска, сообщает в понедельник, 31 августа, сирийская газета Alwatan в своем Facebook. Отмечается, что сирийским военно-воздушным силам удалось поразить несколько ракет.В источнике
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