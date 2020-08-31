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Сирийские ПВО отразили атаки к югу от Дамаска

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии открыли огонь по целям в небе к югу от Дамаска, сообщает в понедельник, 31 августа, сирийская газета Alwatan в своем Facebook. Отмечается, что сирийским военно-воздушным силам удалось поразить несколько ракет.В источнике
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Российская газета

ПВО Сирии отразили атаки Израиля к югу от Дамаска

Российская газетавчера в 16:59
Московский Комсомолец

Сирийские ПВО отразили атаки к югу от Дамаска

Московский Комсомолецвчера в 15:59
ТАСС

СМИ: Израиль нанес удары по позициям сирийской армии к югу от Дамаска

ТАССвчера в 16:56
RT на русском

SANA: ПВО Сирии отражают ракетную атаку в пригороде Дамаска

RT на русскомвчера в 16:26
Коммерсантъ

SANA: двое сирийцев погибли в результате израильской атаки в районе Дамаска

Коммерсантъвчера в 16:58
РЕН ТВ

SANA: два человека погибли при авиаударе по Дамаску

РЕН ТВвчера в 16:50
РИА Новости

СМИ сообщили о двух погибших в результате удара по югу Дамаска

РИА Новостивчера в 16:56

Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП

Михаил Ефремов на допросе в суде рассказал, что в день смертельного ДТП на Садовом кольце он выпил бутылку водки и плохо помнит происходящее примерно с трех-четырех часов дня, сообщил телеканал 360 у себя в Telegram.
РИА Новостивчера в 16:23
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUMвчера в 09:24
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Попова оценила возможность второй волны коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, отвечая на вопрос о возможности второй волны коронавируса, отметила, что надо быть готовыми к разным вариантам, при соблюдении правил изменений произойти не должно.
РИА Новостивчера в 14:23
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Глава ВОЗ выступил за открытие стран после карантина

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация поддерживает усилия по открытию границ стран после карантина при условии соблюдения мер предосторожности.
RT на русскомвчера в 16:10
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