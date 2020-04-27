Армия и оружие
Российская газетаСирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском
Сообщается, что это израильская агрессия, совершенная из воздушного пространства Ливана, пишет РИА Новости. Сирийским ПВО уже удалось сбить несколько ракет. Напомним, несколькими днями ранее, сирийские военные успешно отразили атаку Израиля в небе над Пальмирой на востоке провинции Хомс.
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Общество
В Новосибирской области вводится масочный режим
Сорок два новых случая коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, в регионе с понедельника вводится повсеместный масочный режим.
РИА Новости 00:00
Общество
Вильфанд спрогнозировал попадание 2020 года в пятерку самых теплых лет
Известия вчера в 23:49
Наука
Проливными дождями было вызвано извержение вулкана Килауэа в 2018 году
МедиаПоток 25 апреля в 09:58
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ вчера в 15:53
Культура
Лариса Долина указала на отличия российской публики от американской
Слово и Дело вчера в 23:34
Общество
Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России
При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК вчера в 17:04
Недвижимость
Правительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%
Премьер Михаил Мишустин подписал 23 апреля постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
Газета.Ru 24 апреля в 02:38
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
Общество
Жители Забайкалья наиболее сильно обеспокоены из-за коронавируса
Исследователи перечислили регионы России, которые наиболее сильно взволнованы из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 01:18
Политика
Представитель Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын здоров
Коммерсантъ 00:15
Общество
Власти Италии объявили о смягчении режима карантина
Рим, 26 апреля 2020, 23:43 — REGNUM Италия с 4 мая переходит во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, которая предполагает ряд мер по смягчению введенных ранее ограничений.
REGNUM вчера в 16:43
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
Происшествия
Экс-главу Пятигорска Травнева заподозрили в превышении полномочий
На Ставрополье завели уголовное дело в отношении бывшего главы Пятигорска Льва Травнева, который подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Интерфакс 25 апреля в 09:45
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Lenta.ru вчера в 05:57
Здоровье
В Алтайском крае выявили 27 новых случаев коронавируса за сутки
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 311 человек, один случай без лабораторного подтверждения, но с клиническими проявлениями По данным оперштаба на 26 апреля, в России зафиксировано 80949 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Известия 01:11
Политика
Путин обсудит с губернаторами, что дальше делать с коронавирусом
28 апреля российский президент Владимир Путин проведет очередное селекторное совещание с главами регионов.
Накануне.Ru вчера в 22:10
Происшествия
В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19
Ранее в Петербурге скончались двое сотрудников Александровской больницы с подтвержденным коронавирусом - заведующий отделением нейрохирургии Алексей Филиппов и анестезиолог Сергей Белошицкий.
Интерфакс вчера в 11:56
Происшествия
В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП
В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета 25 апреля в 09:42
Общество
Россия не будет платить Британии 76 миллионов рублей по делу Смычковского
Как сообщала агентству адвокат Елена Федулова, власти Британии выставят России счет на эту сумму в счет издержек бизнесмена, которые он понес в рамках выигранного им процесса об экстрадиции.
РИА Новости вчера в 23:01
Здоровье
Министр просвещения Сергей Кравцов о работе школ в условиях эпидемии
Министр просвещения Сергей Кравцов о работе школ в условиях эпидемии Эпидемия коронавируса накрыла Россию весной, под конец учебного года.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
Шоу-бизнес
Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала решение журнала Glamour лишить ее звания "Женщина года" после оправдания домашнего насилия в прямом эфире в Instagram.
Газета.Ru 25 апреля в 15:39
Здоровье
Ученые из Италии рассчитали смертность от коронавируса COVID-19
МедиаПоток 25 апреля в 05:50
Общество
Врачи Хакасии прокомментировали срыв сессии Верховного Совета
В пятницу, 24 апреля, не состоялась сессия Верховного Совета Хакасии по причине отсутствия большинства депутатов — из 50 в зале заседаний присутствовали только 30.
Хакасия вчера в 09:53
Экономика
Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян
Реальные располагаемые доходы граждан РФ в январе — марте 2020 года сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
BFM.ru вчера в 01:40
Наука
Как запахи влияют на набор веса, рассказали ученые
ToDay News Ufa 00:18
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53
Общество
Еще у четырех жителей Кузбасса подтвердили коронавирус
Еще у четырех жителей Кузбасса за последние сутки подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости вчера в 00:27