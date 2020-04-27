Армия и оружие
Российская газетаСирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском
Сообщается, что это израильская агрессия, совершенная из воздушного пространства Ливана, пишет РИА Новости. Сирийским ПВО уже удалось сбить несколько ракет. Напомним, несколькими днями ранее, сирийские военные успешно отразили атаку Израиля в небе над Пальмирой на востоке провинции Хомс.
Читать в источнике
Оценить137
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 03:10, Ашберн
Общество
В Москве еще 349 пациентов вылечились от коронавируса
В Москве выздоровели еще 349 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 3524, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 02:30
Авто
В Беларуси уже появился новый купе-кроссовер Geely FY11
В России Geely FY11 составит конкуренцию Renault Arkana и Haval F7x. Кроссовер FY11 создан на базе Volvo XC40.
Tvoe-avto.com вчера в 06:25
Политика
Япония запретила въезд из России из-за коронавируса
В Японии приняли решение запретить въезд в страну из России, Белоруссии и с Украины в связи с пандемией коронавируса.
RT на русском вчера в 23:35
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
Московский Комсомолец 25 апреля в 17:18
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53
Экономика
Минкомсвязь согласилась отсрочить введение части норм «закона Яровой»
Минкомсвязь 23 апреля направила в правительство меры поддержки компаний IT- и телеком-отраслей.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Общество
Минюст не стал повышать административные штрафы в новом КоАП
Министерство юстиции Российской Федерации по результатам публичного обсуждения приняло решение не повышать размер штрафов в новом Кодексе об административных правонарушениях.
Online47.ru вчера в 18:18
Общество
Ксения Собчак объяснила решение приобрести долю в «крабовом» бизнесе
После некоторых раздумий Собчак ответила согласием, став финансовым инвестором проекта.
OAnews вчера в 01:45
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
Здоровье
Беглов выразил соболезнования семье Филиппова
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным, близким и коллегам скончавшегося Алексея Филиппова.
Вести.Ru вчера в 10:26
Общество
Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45
Экономика
Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии
Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
Российская газета вчера в 15:06
Общество
Более 3 млн тестов на коронавирус провели в России
Как уточнили в службе, только за последние сутки российские медики провели 139 тысяч тестов на выявление 2019-nCoV.
Телеканал 360° 02:59
Общество
За сутки в Саратовской области коронавирусом заразились 22 человека
В Саратовской области резко сократилось количество заражений людей коронавирусом.
АиФ Саратов 02:33
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 10 Youth Edition получит уникальный дисплей
Китайская компания Xiaomi в преддверии презентации нового смартфона Mi 10 Youth Edition заявила, что в грядущем устройстве установлен уникальный AMOLED-дисплей от южнокорейского техногиганта Samsung с матрицей Pentile.
Актуальные Новости 25 апреля в 07:40
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Известия вчера в 10:47
Происшествия
Прилетевшие из ОАЭ челябинцы помещены в обсерватор
Челябинск, 27 апреля 2020, 06:58 — REGNUM Прибывшие чартерным рейсом из Объединённых Арабских Эмиратов жители Челябинской области помещены в обсерватор.
REGNUM вчера в 23:58
Политика
Представитель Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын здоров
Коммерсантъ 00:15
Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы».
Коммерсантъ вчера в 22:37
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подарила сыну Жану на 30-летие автомобиль
Во время съемок программы «Ты не поверишь!» Лера Кудрявцева рассказала, что подарила своему сыну Жану Ленюку на 30-летие автомобиль.
Дни24 25 апреля в 11:14
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ вчера в 15:53
Общество
Токаев продлил режим ЧП в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о продлении режима чрезвычайного положения в стране до 11 мая.
Коммерсантъ 02:57
Здоровье
68 новых заболевших коронавирусом выявили в Алтайском крае
По данным Оперативного штаба Алтайского края, общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 26 апреля составило 283 случая, их них 17 детей в 20 территориях края.
Катунь 24 вчера в 01:43
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Lenta.ru вчера в 05:57
Общество
В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии
Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов.
OAnews вчера в 12:40
Экономика
Минтранс предлагает выделить сотни миллиардов рублей на господдержку всей отрасли
Глава Минтранса Евгений Дитрих предложил премьеру Михаилу Мишустину меры поддержки транспортной отрасли на сотни миллиардов рублей.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Единоборства
Тактаров рассказал о состоянии отца Хабиба Нурмагомедова
Бывший боец смешанного стиля (MMA) и киноактер Олег Тактаров рассказал о состоянии здоровья отца и тренера бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова.
Известия вчера в 20:37