Сообщается, что это израильская агрессия, совершенная из воздушного пространства Ливана, пишет РИА Новости. Сирийским ПВО уже удалось сбить несколько ракет. Напомним, несколькими днями ранее, сирийские военные успешно отразили атаку Израиля в небе над Пальмирой на востоке провинции Хомс.

Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском

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