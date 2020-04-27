Армия и оружие
Российская газетаСирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском
Сообщается, что это израильская агрессия, совершенная из воздушного пространства Ливана, пишет РИА Новости. Сирийским ПВО уже удалось сбить несколько ракет. Напомним, несколькими днями ранее, сирийские военные успешно отразили атаку Израиля в небе над Пальмирой на востоке провинции Хомс.
Читать в источнике
Оценить58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 00:06, Ашберн
Общество
Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России
При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК вчера в 17:04
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
Общество
Россиян начнут штрафовать за лающих по ночам собак
В обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) включат статью об ответственности за нарушение тишины в ночное время.
Lenta.ru вчера в 16:17
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ вчера в 15:53
Политика
Песков рассказал о поэтапном выходе из режима самоизоляции в России
Глава государства Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 марта по 30 апреля для нераспространения коронавируса в России.
Политическая Экспертиза вчера в 07:36
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Известия вчера в 10:47
Общество
Гидрометцентр: станет одним из самых жарких за всю историю наблюдений
REGNUM вчера в 22:57
Общество
Сотрудники российских банков переезжают на работу
В российских банках часть сотрудников из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса COVID-19, уже живут на рабочих местах или готовы к этому, сообщает РБК.
Вести.Ru вчера в 07:38
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru вчера в 02:53
Шоу-бизнес
Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала решение журнала Glamour лишить ее звания "Женщина года" после оправдания домашнего насилия в прямом эфире в Instagram.
Газета.Ru 25 апреля в 15:39
Общество
В Курганской области запретили алкоголь на майские праздники
В Курганской области приостановили продажу алкогольной продукции с 30 апреля по 10 мая.
РИА Новости вчера в 08:02
Политика
Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами
В первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону вновь оказалась Россия, утверждается в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о тенденциях в военных расходах основных стран-игроков в 2019 году.
ТАСС вчера в 18:09
Происшествия
Сахалинские туристы вернулись домой из Таиланда
ТАСС вчера в 20:57
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
RT на русском вчера в 09:36
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 25 апреля в 09:25
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку
RT на русском вчера в 06:54
Общество
Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Наибольший страх из-за эпидемии коронавируса испытывают жители Дальнего Востока, Поволжья и Москвы.
РИА Новости вчера в 23:48
Общество
Ксения Собчак вложила миллионы в крабовый бизнес
Как стало известно, Ксения Анатольевна стала владелицей 40 процентов акций в компаниях Монерон и Курильский универсальный комплекс, занимающихся отловом камчатских крабов.
Paparazzi.ru вчера в 02:47
Общество
Почти 30 танкеров подошли к берегам Калифорнии
News.ru вчера в 19:36
Политика
В КНДР заявили, что Ким Чен Ын работает над документами
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын направил послание с благодарностью строителям туристической зоны, а также продолжает работу с документами.
Мойка78 вчера в 18:05
Здоровье
Комаровский рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram об "инфицирующей дозе" коронавируса.
РИА Новости 25 апреля в 23:57
Общество
Скончался известный итальянский журналист Джульетто Кьеза
ГТРК Алания вчера в 07:58
Политика
Япония запретила въезд из России из-за коронавируса
В Японии приняли решение запретить въезд в страну из России, Белоруссии и Украины в связи с пандемией коронавируса.
RT на русском вчера в 23:35
Общество
Онищенко назвал условия ослабления режима самоизоляции для пожилых
Ранее «ФедералПресс» писал, что СПЧ готовится внести в правительство предложение, разрешающее пожилым людям и детям выходить на улицу по определенному графику прогулок.
ФедералПресс вчера в 01:25
Политика
В Госдуме объяснили невозможность переноса майских праздников
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов объяснил невозможность переноса выходных 1-5 мая из-за режима самоизоляции.
РЕН ТВ вчера в 23:34
Технологии
В России испытают вакцины от коронавируса на «гуманизированных мышах»
REGNUM вчера в 21:40
Энергетика
Цена на нефть Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель.
RT на русском вчера в 20:22
Общество
Осипов поручил как можно быстрее ввести цифровые пропуска в Забайкалье
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил МинЖКХ, цифровизации и связи как можно быстрее рассмотреть вопрос введения системы цифровых пропусков на время действия режима самоизолиции в регионе.
Московский Комсомолец Чита вчера в 23:16
Культура
Маковецкий ответил на критику сериала «Зулейха открывает глаза»
РИА Новости вчера в 15:37