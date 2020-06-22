Армия и оружие
Lenta.ruСирийские ПВО отразили атаку беспилотников вблизи российской базы
Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников под Латакией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.
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Наука
ЦЕРН хочет построить 100-километровый суперколлайдер
Русская Планета 01:38
Общество
Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику
Администрация президента и правительство реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные, рассказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков.
РБК 17:00
Происшествия
Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань
Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:29
Происшествия
В Санкт-Петербурге вынесли приговор двум фигурантам дела «Сети»
Двоим фигурантам дела о террористической организации «Сеть» вынесен обвинительный приговор.
Городовой 08:07
Кино
Как «Челюсти» Спилберга стали главным летним блокбастером
Газета.Ru 20 июня в 05:07
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия 06:36
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
Общество
Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года
Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском вчера в 18:12
Гаджеты
Apple представила новую операционную систему iOS 14
Коммерсантъ 14:24
Экономика
Более четверти накоплений граждан России размещены за рубежом
Москва, 22 июня 2020, 11:47 — REGNUM Российские граждане располагают накоплениями в размере $1,6 трлн, при этом более 25% накоплений размещены за рубежом.
REGNUM 04:47
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:02
Общество
Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей
Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Кавказ Пост 10:10
Политика
На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»
Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине.
РИА Новости 08:24
Шоу-бизнес
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с детьми
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с тремя детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
Версия.Инфо вчера в 05:56
Спорт
Dendi: «Я не знаю, что там Nix еще умеет в этой игре, кроме как бить крипов»
Cyber.sports.ru 12:48
Общество
Минкультуры отказалось комментировать дело «Седьмой студии»
Третья экспертиза по делу «Седьмой студии» установила, что в результате незаконной деятельности обвиняемых был причинен ущерб почти в 129 миллионов рублей.
Культуромания 10:16
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Интерфакс 11:05
Общество
ФСБ РФ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Крыму
Управление ФСБ России по Республике Крым и Севастополю рассекретило архивные документы, свидетельствующие о нацистских преступлениях против мирного населения в Крыму.
МонаВиста 10:27
Экономика
Голикова считает средний доход граждан РФ маленьким
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что средний доход россиян в годовом выражении является маленьким, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:26
Кино
Режиссер Алексей Учитель завершил съемки фильма о Викторе Цое
Выход картины в широкий прокат запланирован на осень 2020 года Советский и российский кинорежиссёр Алексей Учитель сообщил, что съемки новой ленты "Цой" завершились, передаёт ТАСС.
Inc-news.ru 09:53
Армия и оружие
Sohu сравнило межконтинентальные ракеты РФ, США и Китая
Аналитики китайского издания Sohu сравнили характеристики межконтинентальных ракет РФ, США и Китая, придя к выводу, что российская МБР превосходит американские и китайские аналоги.
HotGeo 20 июня в 03:53
Экономика
На поддержку экономики Новосибирская область направит 6,5 млрд рублей
Финансирование антикризисных мероприятий по поддержке экономики в Новосибирской области в пандемию составит более 6,5 млрд рублей.
Atas.info 04:17
Армия и оружие
Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия 16:53
Общество
Поиск источника токсичного бензола на МКС закончился неудачей
NASA сообщило, что поиск источника токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) закончился неудачей из-за сбоя анализатора воздуха при проведении замеров в российском сегменте.
Газета.Ru 17:54
Политика
США приостановят выдачу рабочих виз
Президент США Дональд Трамп подпишет указ, который должен приостановить выдачу ряда категорий рабочих виз, а также продлить ограничения по въезду держателям некоторых видов грин-кард, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации США.
Профиль 17:36
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily 08:38
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 20 июня в 05:42
Музыка
Победы на «Евровидении-2008» лишили Диму Билана
Сама же Лорак очень обрадовалась запоздалой онлайн-победе и разместила в своем Instagram-аккаунте итоговую таблицу, сопроводив текстом о том, что очень рада получить подобные новости из Европы.
Live24 05:31
Финансы
ЦБ хочет смягчить регулирование выдачи ипотеки
Банк России планирует снизить коэффициенты риска по ипотечным кредитам.
Коммерсантъ 11:06