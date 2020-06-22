Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruСирийские ПВО отразили атаку беспилотников вблизи российской базы

Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников под Латакией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.
Читать в источнике
Комментировать19

Подробнее о событии

SANA сообщило об отражении ПВО Сирии атаки беспилотников у города Джабла

РБК16:57

СМИ сообщили об отраженной воздушной атаке в районе Хмеймима

РИА Новости16:29

SANA: Сирийские ПВО отражают воздушную атаку в окрестностях Латакии

Комсомольская правда16:54

ПВО Сирии отразили атаку беспилотников в районе Джаблы

Известия16:44

СМИ: сирийские средства ПВО отражают атаку беспилотников под Латакией

ТАСС16:38

SANA: ПВО Сирии отражает атаку беспилотников в Джебле

RT на русском16:32

ПВО Сирии отразила атаку рядом с базой Хмеймим

Коммерсантъ16:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 19:49, Ашберн
Наука

ЦЕРН хочет построить 100-километровый суперколлайдер

Русская Планета 01:38
8
Общество

Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику

Администрация президента и правительство реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные, рассказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков.
РБК 17:00
Происшествия

Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань

Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:29
496
Происшествия

В Санкт-Петербурге вынесли приговор двум фигурантам дела «Сети»

Двоим фигурантам дела о террористической организации «Сеть» вынесен обвинительный приговор.
Городовой 08:07
1K
Кино

Как «Челюсти» Спилберга стали главным летним блокбастером

Газета.Ru 20 июня в 05:07
2
Шоу-бизнес

Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
767
Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия 06:36
2,2K
Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
962
Общество

Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года

Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском вчера в 18:12
2,7K
Гаджеты

Apple представила новую операционную систему iOS 14

Коммерсантъ 14:24
153
Экономика

Более четверти накоплений граждан России размещены за рубежом

Москва, 22 июня 2020, 11:47 — REGNUM Российские граждане располагают накоплениями в размере $1,6 трлн, при этом более 25% накоплений размещены за рубежом.
REGNUM 04:47
1,2K
Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:02
4,4K
Общество

Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей

Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Кавказ Пост 10:10
477
Политика

На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»

Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине.
РИА Новости 08:24
42
Шоу-бизнес

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с детьми

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с тремя детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
Версия.Инфо вчера в 05:56
3
Спорт

Dendi: «Я не знаю, что там Nix еще умеет в этой игре, кроме как бить крипов»

Cyber.sports.ru 12:48
Общество

Минкультуры отказалось комментировать дело «Седьмой студии»

Третья экспертиза по делу «Седьмой студии» установила, что в результате незаконной деятельности обвиняемых был причинен ущерб почти в 129 миллионов рублей.
Культуромания 10:16
Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Интерфакс 11:05
996
Общество

ФСБ РФ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Крыму

Управление ФСБ России по Республике Крым и Севастополю рассекретило архивные документы, свидетельствующие о нацистских преступлениях против мирного населения в Крыму.
МонаВиста 10:27
346
Экономика

Голикова считает средний доход граждан РФ маленьким

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что средний доход россиян в годовом выражении является маленьким, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:26
176
Кино

Режиссер Алексей Учитель завершил съемки фильма о Викторе Цое

Выход картины в широкий прокат запланирован на осень 2020 года Советский и российский кинорежиссёр Алексей Учитель сообщил, что съемки новой ленты "Цой" завершились, передаёт ТАСС.
Inc-news.ru 09:53
15
Армия и оружие

Sohu сравнило межконтинентальные ракеты РФ, США и Китая

Аналитики китайского издания Sohu сравнили характеристики межконтинентальных ракет РФ, США и Китая, придя к выводу, что российская МБР превосходит американские и китайские аналоги.
HotGeo 20 июня в 03:53
6
Экономика

На поддержку экономики Новосибирская область направит 6,5 млрд рублей

Финансирование антикризисных мероприятий по поддержке экономики в Новосибирской области в пандемию составит более 6,5 млрд рублей.
Atas.info 04:17
6
Армия и оружие

Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия 16:53
88
Общество

Поиск источника токсичного бензола на МКС закончился неудачей

NASA сообщило, что поиск источника токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) закончился неудачей из-за сбоя анализатора воздуха при проведении замеров в российском сегменте.
Газета.Ru 17:54
108
Политика

США приостановят выдачу рабочих виз

Президент США Дональд Трамп подпишет указ, который должен приостановить выдачу ряда категорий рабочих виз, а также продлить ограничения по въезду держателям некоторых видов грин-кард, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации США.
Профиль 17:36
2
Политика

Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily 08:38
85
Общество

В России работающим пенсионерам продлят больничные

Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 20 июня в 05:42
1K
Музыка

Победы на «Евровидении-2008» лишили Диму Билана

Сама же Лорак очень обрадовалась запоздалой онлайн-победе и разместила в своем Instagram-аккаунте итоговую таблицу, сопроводив текстом о том, что очень рада получить подобные новости из Европы.
Live24 05:31
271
Финансы

ЦБ хочет смягчить регулирование выдачи ипотеки

Банк России планирует снизить коэффициенты риска по ипотечным кредитам.
Коммерсантъ 11:06
1
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация в СирииБольше новостей по теме
Главное