Армия и оружие
Lenta.ruСирийские ПВО отразили атаку беспилотников вблизи российской базы
Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников под Латакией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.
Читать в источнике
Оценить37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 21:21, Ашберн
Здоровье
В Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 2634
В Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 2634. Это на 43 больше, чем было в воскресенье.
Номер один вчера в 21:24
Здоровье
ОНФ: оптимизация подорвала первичное звено здравоохранения на Сахалине
Член регионального штаба ОНФ Александр Бейфус считает, что оптимизация здравоохранения разрушила первичное звено этой отрасли в Сахалинской области, осложнив борьбу с эпидемией коронавируса.
Сахалин.Инфо 20:55
Политика
Коммунист Левченко попросил у Путина разрешение участвовать в выборах
О чем просит Левченко Бывший губернатор Иркутской области, член КПРФ Сергей Левченко направил письмо Владимиру Путину с просьбой дать согласие на его участие в выборах главы региона, которые состоятся в Единый день голосования 13 сентября.
РБК 17:00
Шоу-бизнес
Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM 10:38
Политика
Нарышкин: Москва не доверяет позиции Лондона по событиям в Солсбери
Россия не доверяет заявлениям о причастности русских к событиям в Солсбери, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью «Би-би-си», которое записали в штаб-квартире СВР.
Коммерсантъ 19 июня в 17:27
Политика
Трамп допустил возможность встречи с Мадуро
Президент США Дональд Трамп допустил возможность встречи с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом он заявил в беседе с изданием Axios.
Lenta.ru вчера в 19:46
Футбол
Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Болонью»
Чемпионат 17:42
Политика
Экс-министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны
Украина не сможет победить Россию в случае войны, заявил экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире канала "112 Украина".
РИА Новости 20:31
Происшествия
Родители Анастасии Ещенко отказались от гражданского иска к Соколову
Семья Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, не намерена заявлять гражданский иск в отношении историка.
DP.RU 09:23
Футбол
Арбитр Федотов: пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Арсеналом» назначен ошибочно
Арбитр Игорь Федотов заявил, что пенальти в ворота московского "Спартака" в матче с тульским "Арсеналом" назначен ошибочно.
Газета.Ru 16:04
Политика
Стал известен кандидат в губернаторы Иркутской области от ЛДПР
Твой Иркутск вчера в 21:00
Авто
С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 23:06
Шоу-бизнес
Экс-жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной
Мария Лопатова, экс-жена певца Андрея Григорьева-Апполонова, сделала фото в обнаженном виде.
Дни24 06:58
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 9 копеек — до 69,53 рубля. Курс евро увеличился на 17 копеек и составил 77,82 рубля.
RT на русском 03:01
Наука
Почему влияет на обоняние коронавирус
МедиаПоток 07:09
Общество
В Москве за сутки скончались 26 пациентов с коронавирусом
Накануне сообщалось о смерти 20 пациентов с новой инфекцией в столице.
Говорит Москва 15:42
Гаджеты
Официально: Apple переводит Mac на собственные процессоры
Обычные пользователи смогут купить компьютер Mac с собственным процессором Apple до конца 2020 года.
Вести.Ru 15:12
Авто
Jaguar может выпустить молодежный хэтчбек
Компания Jaguar планирует «перетряхнуть» свой модельный ряд, убрав из него седаны XE и XF и выпустив вместо них новый компактный хэтчбек.
Автоновости дня 03:13
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной подтвердил слухи о расставании с певицей
Фотограф Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с певицей Полиной Гагариной после шести лет брака.
Газета.Ru 10:58
Происшествия
Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань
Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:29
Политика
Трамп приостановит выдачу ряда категорий рабочих виз
Ожидается, что президент США Дональд Трамп подпишет в понедельник документ о временном ограничении на въезд иммигрантов по ряду виз, в том числе H-1B для высококвалифицированных рабочих.
Коммерсантъ 18:58
Космос
Новые снимки Титана указали на действующие на спутнике вулканы
На Титане могу быть действующие вулканы, извергающие криолаву.
Российская газета 12:10
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily 08:38
Армия и оружие
В России создадут новый автомобиль дистанционного разминирования
В России ведется разработка автомобиля дистанционного разминирования «Гвидон», который станет новой версией МДР «Листва».
Военное дело 03:03
Здоровье
На «московскую модель» лечения коронавируса перешла Камчатка
По информации пресс-службы краевого правительства, по новой модели работы пациентов с легким течением коронавируса долечивают амбулаторно, а лекарства предоставляются бесплатно.
EastRussia 20:31
Общество
Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику
Администрация президента и правительство реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные, рассказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков.
РБК 17:00
Космос
Россия разрабатывает схему первой миссии по высадке на Луну
Невские Новости 16:25
Путешествия
Хакасия готовится принять исторический рейс с туристами
В правительстве РХ называют первые чартеры в республику историческим моментом для туристической отрасли.
Хакасия 00:12
Технологии
Авторы The Order 1886 стали частью Facebook и Oculus
Игромания.ру 16:53