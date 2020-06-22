Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников под Латакией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.

Здоровье ОНФ: оптимизация подорвала первичное звено здравоохранения на Сахалине Член регионального штаба ОНФ Александр Бейфус считает, что оптимизация здравоохранения разрушила первичное звено этой отрасли в Сахалинской области, осложнив борьбу с эпидемией коронавируса.

Политика Коммунист Левченко попросил у Путина разрешение участвовать в выборах О чем просит Левченко Бывший губернатор Иркутской области, член КПРФ Сергей Левченко направил письмо Владимиру Путину с просьбой дать согласие на его участие в выборах главы региона, которые состоятся в Единый день голосования 13 сентября. 5

Политика Нарышкин: Москва не доверяет позиции Лондона по событиям в Солсбери Россия не доверяет заявлениям о причастности русских к событиям в Солсбери, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью «Би-би-си», которое записали в штаб-квартире СВР. 16

Политика Трамп допустил возможность встречи с Мадуро Президент США Дональд Трамп допустил возможность встречи с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом он заявил в беседе с изданием Axios. 2

Происшествия Родители Анастасии Ещенко отказались от гражданского иска к Соколову Семья Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, не намерена заявлять гражданский иск в отношении историка. 24

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Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 9 копеек — до 69,53 рубля. Курс евро увеличился на 17 копеек и составил 77,82 рубля. 1

Авто Jaguar может выпустить молодежный хэтчбек Компания Jaguar планирует «перетряхнуть» свой модельный ряд, убрав из него седаны XE и XF и выпустив вместо них новый компактный хэтчбек. 1

Происшествия Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. 502

Политика Трамп приостановит выдачу ряда категорий рабочих виз Ожидается, что президент США Дональд Трамп подпишет в понедельник документ о временном ограничении на въезд иммигрантов по ряду виз, в том числе H-1B для высококвалифицированных рабочих. 2

Политика Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России. 87