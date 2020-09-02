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Сирийские ПВО отразили атаку на военный аэродром в провинции Хомс

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетные удары на востоке провинции Хомс, сообщило 2 сентября агентство SANA со ссылкой на военный источник. По словам собеседника агентства, атака была совершена на сирийский военный аэродром Т-4, известный как Тифор.В источнике
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RT на русском

SANA: системы ПВО Сирии отразили ракетную атаку на военный аэродром

RT на русском17:11
РБК

СМИ сообщили о ракетной атаке на военную базу Сирии

РБК17:26
Российская газета

SANA: Средства ПВО Сирии отразили ракетную атаку в провинции Хомс

Российская газета17:15
Коммерсантъ

СМИ: ПВО Сирии отразили атаку Израиля на военный аэродром

Коммерсантъ17:58
ТАСС

СМИ: средства ПВО Сирии отразили ракетную атаку на военный аэродром в провинции Хомс

ТАСС17:03
Lenta.ru

Сирийские средства ПВО отразили ракетную атаку со стороны Израиля

Lenta.ruвчера в 16:55
РИА Новости

В Сирии отразили ракетную атаку на военный аэродром в провинции Хомс

РИА Новостивчера в 16:16

JBL представила свежие портативные динамики GO 3, Clip 4 и Xtreme 3

JBL Go 3 (слева) и JBL Clip 4 Все три динамика получили большой выделяющийся логотип JBL на лицевой стороне, тканевую отделку почти со всех сторон, особые выделяющиеся силиконовые полоски внизу — чтобы устройства хорошо держались на поверхности даже при воспроизведении самой громкой музыки.
3DNewsвчера в 10:01

Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомостивчера в 00:32
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Площадь лесного пожара в Ростовской области достигла почти 522 га

«По состоянию на 22:00 мск на территории Ростовской области продолжают действовать два природных пожара в Белокалитвинском и Тарасовском районах, общая площадь которых составляет более 521,7 га», — цитирует сообщение ТАСС в среду, 2 сентября.
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RT на русском20:17
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РИА Новости20:29
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В Сенате США призвали Трампа решительно ответить на случай с Навальным

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Взгляд.ру19:42