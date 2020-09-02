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Известия

Сирийские ПВО отразили атаку на военный аэродром в провинции Хомс

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетные удары на востоке провинции Хомс, сообщило 2 сентября агентство SANA со ссылкой на военный источник. По словам собеседника агентства, атака была совершена на сирийский военный аэродром Т-4, известный как Тифор.В источнике
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RT на русском

SANA: системы ПВО Сирии отразили ракетную атаку на военный аэродром

RT на русском17:11
РБК

СМИ сообщили о ракетной атаке на военную базу Сирии

РБК17:26
Российская газета

SANA: Средства ПВО Сирии отразили ракетную атаку в провинции Хомс

Российская газета17:15
Коммерсантъ

СМИ: ПВО Сирии отразили атаку Израиля на военный аэродром

Коммерсантъ17:58
ТАСС

СМИ: средства ПВО Сирии отразили ракетную атаку на военный аэродром в провинции Хомс

ТАСС17:03
Lenta.ru

Сирийские средства ПВО отразили ракетную атаку со стороны Израиля

Lenta.ruвчера в 16:55
РИА Новости

В Сирии отразили ракетную атаку на военный аэродром в провинции Хомс

РИА Новостивчера в 16:16

Трамп намерен лишить финансирования участвовавшие в беспорядках города

Американский лидер Дональд Трамп подписал меморандум, который позволит лишить государственного финансирования города, власти которых не препятствовали «анархии, насилию и разрушениям».
Трамп намерен лишить финансирования участвовавшие в беспорядках города
RT на русском20:17
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МИД Нидерландов прокомментировал заявление ФРГ по ситуации с Навальным

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок прокомментировал результаты токсикологического исследования образцов Алексея Навального в Германии, выявившие у него отравление веществом из группы «Новичок».
RT на русском18:17

Skoda представила электрический кроссовер Skoda Enyaq iV

Новинка базируется на платформе MEB, предназначенной для электромобилей концерна Volkswagen Group, на которой также построен кроссовер ID.4. Дизайн нового кроссовера вдохновлен концепцией Vision iV, представленной в 2019 году на автосалоне в Женеве, однако серийная версия автомобиля, конечно, будет немного проще.
32CARS.ruвчера в 04:39
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Доллар может упасть к евро на 36%

В ближайший год доллар может упасть по отношению к евро на 36%, заявил главный инвестиционный директор компании по управлению валютными рисками AG Bisset Ульф Линдал.
Газета.Ruвчера в 14:22
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