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Известия

Сирийские ПВО отразили атаку на военный аэродром в провинции Хомс

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетные удары на востоке провинции Хомс, сообщило 2 сентября агентство SANA со ссылкой на военный источник. По словам собеседника агентства, атака была совершена на сирийский военный аэродром Т-4, известный как Тифор.В источнике
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Коммерсантъ

СМИ: ПВО Сирии отразила атаку Израиля на военный аэродром

Коммерсантъ17:58
РБК

СМИ сообщили о ракетной атаке на военную базу Сирии

РБК17:26
РИА Новости

В Сирии отразили ракетную атаку на военный аэродром в провинции Хомс

РИА Новостивчера в 16:16
RT на русском

SANA: системы ПВО Сирии отразили ракетную атаку на военный аэродром

RT на русском17:11
ТАСС

СМИ: средства ПВО Сирии отразили ракетную атаку на военный аэродром в провинции Хомс

ТАСС17:03
Lenta.ru

Сирийские средства ПВО отразили ракетную атаку со стороны Израиля

Lenta.ruвчера в 16:55
Российская газета

SANA: Средства ПВО Сирии отразили ракетную атаку в провинции Хомс

Российская газета17:15

Байден увеличил отрыв от Трампа по популярности среди избирателей

Кандидат в президенты США от Демпартии Джо Байден увеличил отрыв по популярности от нынешнего главы страны Дональда Трампа, свидетельствуют итоги соцопроса, проведенного в конце августа по заказу CNN.
Байден увеличил отрыв от Трампа по популярности среди избирателей
Аргументы и Факты18:42
7

«Мистер Вселенная» ответил на обвинения в домогательствах к россиянке

Трехкратный обладатель титула "Мистер модель Вселенной" (Mister Golden Universe) Эдуард Кривенко прокомментировал обвинения в свой адрес со стороны девушки, которая утверждает, что он приставал к ней в отеле Екатеринбурге, пишет портал "E1.ru".
РИА Новости00:16
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Меркель призвала власти РФ дать объяснения по ситуации с Навальным

Берлин ждет от Москвы объяснений по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, на эти вопросы может и должно ответить правительство РФ, заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель.
Интерфаксвчера в 11:46
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Председатель КНР пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны

Председатель КНР Си Цзиньпин готов защищать итоги Второй мировой войны совместно с президентом России Владимиром Путиным, заявил лидер Китая в поздравительной телеграмме а адрес главы российского государства по случаю 75-летия Победы.
Ведомости00:32
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РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) усмотрела признаки создания «барьера» в действиях Казахстана, прекратившего поставки металлолома в Россию, передаёт РБК со ссылкой на заключение комиссии.
RT на русскомвчера в 08:20
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МИД Нидерландов прокомментировал заявление ФРГ по ситуации с Навальным

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок прокомментировал результаты токсикологического исследования образцов Алексея Навального в Германии, выявившие у него отравление веществом из группы «Новичок».
RT на русском18:17

Новосибирские школьники прочли стихотворение памяти жертв Беслана

Стихотворение «Памяти трагедии Беслана» Ирины Яненсон прочли четвероклассница лицея №113 Диана Ларионова, десятиклассница школы №75 Мария Ибдуллаева, студентки Наталья Чеганова, Александра Буреева и Анастасия Сударева.
Тайга.инфо23:11