Сирийские ПВО отразили атаку на военный аэродром в провинции Хомс
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Системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетные удары на востоке провинции Хомс, сообщило 2 сентября агентство SANA со ссылкой на военный источник. По словам собеседника агентства, атака была совершена на сирийский военный аэродром Т-4, известный как Тифор.В источнике
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