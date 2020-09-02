Сирийские ПВО отразили атаку на военный аэродром в провинции Хомс

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетные удары на востоке провинции Хомс, сообщило 2 сентября агентство SANA со ссылкой на военный источник. По словам собеседника агентства, атака была совершена на сирийский военный аэродром Т-4, известный как Тифор.