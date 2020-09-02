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Сирийские ПВО отразили атаку на военный аэродром в провинции Хомс

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетные удары на востоке провинции Хомс, сообщило 2 сентября агентство SANA со ссылкой на военный источник. По словам собеседника агентства, атака была совершена на сирийский военный аэродром Т-4, известный как Тифор.В источнике
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Lenta.ru

Израильская авиация вновь ударила по Сирии

Lenta.ru03:52
Коммерсантъ

СМИ: ПВО Сирии отразила атаку Израиля на военный аэродром

Коммерсантъ17:58
ТАСС

СМИ: средства ПВО Сирии отразили ракетную атаку на военный аэродром в провинции Хомс

ТАСС17:03
Российская газета

SANA: Средства ПВО Сирии отразили ракетную атаку в провинции Хомс

Российская газета17:15
RT на русском

SANA: системы ПВО Сирии отразили ракетную атаку на военный аэродром

RT на русском17:11
РБК

СМИ сообщили о ракетной атаке на военную базу Сирии

РБК17:26
РИА Новости

В Сирии отразили ракетную атаку на военный аэродром в провинции Хомс

РИА Новостивчера в 16:16

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ТАССвчера в 02:06
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Сельское хозяйство берет рост на себя

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Коммерсантъ18:12
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Lenta.ru01:36
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