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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Сирийские ПВО отразили атаку на юго-западе Дамаска

По данным агентства SANA, сирийские ПВО отразили авиаудар на юго-западе Дамаска. Информации о погибших или пострадавших нет.В источнике
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Известия

Сирийские ПВО отражают атаки к юго-западу от Дамаска

Известиявчера в 16:44
ТАСС

СМИ: военным объектам в Сирии причинен материальный ущерб в результате атаки ВВС Израиля

ТАСС17:23
РИА Новости

СМИ сообщили о воздушной атаке по Сирии

РИА Новостивчера в 16:54
Газета.Ru

SANA: ПВО Сирии отражают атаку у Дамаска

Газета.Ruвчера в 16:45
Lenta.ru

ПВО Сирии отразили атаку около Дамаска

Lenta.ru17:33
РБК

SANA сообщило об отражении воздушной атаки в районе Дамаска

РБКвчера в 16:37
RT на русском

SANA: системы ПВО Сирии отражают атаку в районе Дамаска

RT на русскомвчера в 16:18
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МИД РФ заявил послу Белоруссии о «безосновательном» аресте россиян

МИД РФ заявил, что арест в Белоруссии 33 россиян - якобы "бойцов ЧВК Вагнера" - по подозрению в подготовке массовых беспорядков является безосновательным, предлог - надуманным, а все происходящее в целом "не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами".
Газета.Ruвчера в 16:04
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Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБКвчера в 12:59
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«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»

В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБКвчера в 11:59
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Санчо подпишет пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед»

Футболист дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо согласен подписать 5-летний контракт с английским "Манчестер Юнайтед", если клубы договорятся о переходе, сообщает в своем Instagram журналист The Guardian Фабрицио Романо.
РИА Новостивчера в 12:26
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