Минфин предложил сократить расходы на оборону на 323 млрд рублей

20 июля глава Минфина Антон Силуанов предложил сократить ассигнования на госпрограмму вооружений (ГПВ) в 2021–2023 годах на 5% для "сбалансированности федерального бюджета на три года".