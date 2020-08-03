Сирийские ПВО отразили атаку на юго-западе Дамаска
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По данным агентства SANA, сирийские ПВО отразили авиаудар на юго-западе Дамаска. Информации о погибших или пострадавших нет.В источнике
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