По данным сирийского гостелеканала Ikhbariya, ПВО Сирии отражает "вражескую атаку". "Сбиты несколько ракет к югу от Дамаска", — передает телеканал. Армия обороны Израиля заявила, что атаковала в Сирии десятки целей, сообщает израильское издание Haaretz.

с чего всё началось

Сирийские средства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Дамаск. Об этом сообщает агентство SANA. Отмечается, что сирийские ПВО сбили несколько ракет над южными окрестностями города.

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