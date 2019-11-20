Армия и оружие
Lenta.ruСирийские ПВО отразили ракетную атаку на Дамаск
Сирийские средства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Дамаск. Об этом сообщает агентство SANA. Отмечается, что сирийские ПВО сбили несколько ракет над южными окрестностями города.
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с чего всё началось
По данным сирийского гостелеканала Ikhbariya, ПВО Сирии отражает "вражескую атаку". "Сбиты несколько ракет к югу от Дамаска", — передает телеканал. Армия обороны Израиля заявила, что атаковала в Сирии десятки целей, сообщает израильское издание Haaretz.РИА Новости22:03
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