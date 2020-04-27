Армия и оружие
КоммерсантъСирийские ПВО отразили ракетную атаку в районе Дамаска
Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку в районе Дамаска, сообщило агентство Sana. Атака была совершена со стороны Израиля, уточнило агентство. Ракеты были запущены из воздушного пространства Ливана.
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Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53
Общество
В Севастополе введут обязательный масочный режим
Сегодня врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев дал поручение ввести на территории города обязательный масочный режим.
Вести Севастополя 07:55
Здоровье
Еще 207 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области
Коронавирус был подтвержден у 207 жителей Нижегородской области по данным на 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
АиФ Нижний Новгород 04:31
Футбол
РПЛ сообщила о вариантах возобновления сезона
Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) предложило клубам два варианта возобновления сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 08:16
Религия
На Урале экс-духовника Поклонской лишили права проповедовать
Екатеринбург, 27 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Схиигумена Сергия (Романова) лишили права высказываться публично и проповедовать.
REGNUM 06:01
Общество
Въезд в Нижегородскую область ограничат на майские праздники
Власти Нижегородской области, которая находится на четвертом месте в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией (более 1,2 тыс. случаев), на следующей неделе ограничат въезд в регион.
ТАСС 25 апреля в 16:42
Общество
«Бессмертный полк» впервые пройдет в формате онлайн-шествия
Российская газета 07:12
Общество
ВОЗ заметила снижение темпов распространения коронавируса в Москве
В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге снижаются темпы прироста случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 08:24
Здоровье
Академик РАН заявил об особом сценарии с коронавирусом в России
В России особый сценарий развития ситуации с коронавирусом, заявил "Собеседнику" академик РАН, ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов.
РИА Новости вчера в 19:17
Политика
В Кремле прокомментировали сроки снятия режима самоизоляции в России
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции.
RT на русском 05:44
Общество
Число зараженных коронавирусом в Северной Осетии превысило 500
В Северной Осетии за последние сутки выявили 148 новых случаев заражения коронавирусом: общее число инфицированных в республике достигло 549.
Lenta.ru 04:37
Общество
В Госдуме высказались против переноса майских праздников
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:07
Общество
В Минприроды РФ предупредили о рисках рекордной жары летом 2020 года
Рекордно жарким в России стало лето 2010 года: тогда аномально высокие температуры и засуха привели к крупным природным пожарам, многие города заволокло смогом.
Интерфакс 08:07
Общество
Индекс самоизоляции в Петербурге опустился до 2,2 балла
Днем в понедельник, 27 апреля, индекс самоизоляции в Петербурге упал до минимального значения, начиная с 28 марта.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 08:49
Общество
В Свердловской области введут обязательный масочный режим
Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета 02:49
Общество
В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом
В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
Общество
В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии
Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов.
OAnews вчера в 12:40
Общество
Трубоукладчику «Академик Черский» осталось шесть дней до Калининграда
Трубоукладчик «Академик Черский» снова сменил конечную точку следования, и сомнений в том, что судно следует в Балтийское море, не остается.
Евразия Daily вчера в 08:41
Здоровье
В Магаданской области умерли первые пациенты с коронавирусом
Два пациента с коронавирусной инфекцией умерли в понедельник, 27 апреля, в Магаданской области, об этом сообщил губернатор региона Сергей Носов на своей странице в Instagram.
Коммерсантъ 09:07
Наука
Более ста смерчей прошло над Россией за год
iReactor 25 апреля в 01:58
Общество
Смягчение режима самоизоляции в Калининградской области могут отложить
Смягчение режима самоизоляции в Калининградской области могут перенести с 29 апреля на более поздний срок.
Каскад 06:13
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в милитаризации Крыма
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обвинило Россию в милитаризации Крыма, которая создает угрозу вспышки коронавируса на полуострове.
Lenta.ru 07:47
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Культура
Koktebel Jazz Party проведет онлайн-марафон в поддержку врачей
В Международный день джаза музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party проведет благотворительный онлайн-марафон Doctor Jazz Party в поддержку российских больниц и их сотрудников, врачей и медицинского персонала.
РИА Новости 03:28
Общество
Министр просвещения признал, что школы не готовы к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов в интервью газете "Коммерсант" рассказал о трудностях перехода школ на дистанционное обучение.
РИА Новости 04:45
Происшествия
Полиция задержала продавцов фейковых цифровых пропусков
Сотрудники Московского уголовного розыска (МУРа) задержали администраторов одной из преступных группировок, которые действовали под видом продавцов фальшивых цифровых пропусков на время изоляции для жителей Москвы и других регионов России.
РБК 08:23
Армия и оружие
США развернут вблизи Камчатки 54 истребителя 5-го поколения F-35A
Соединенные Штаты к 2021 году планируют развернуть на территории Аляски 54 истребителя 5-го поколения F-35A.
Военное дело вчера в 03:36
Экономика
Минкомсвязь согласилась отсрочить введение части норм «закона Яровой»
Крупнейшие операторы оценивали затраты на исполнение «закона Яровой» в 40–50 млрд руб. за пять лет на каждого.
Коммерсантъ вчера в 18:35