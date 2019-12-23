Армия и оружие

REGNUMREGNUMВВС Израиля нанесли удар по Дамаску

Как сообщает агентство SANA, ракетному обстрелу подвергалась территория Дамаска — в сирийской столице прогремело несколько взрывов. По данным издания, сирийские средства ПВО смогли отразить атаку, которая велась с оккупированных Израилем территорий.
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СМИ сообщили об атаке ВВС Израиля на объекты вблизи Дамаска

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