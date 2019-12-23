Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuСирийские ПВО отразили ракетный удар по Дамаску

Отмечается, что ракетные удары по сирийским территориям ведутся израильскими ВВС со стороны Голанских высот. Уточняется, что одна из целей была уничтожена в небе над районом Акраба рядом с Дамаском.
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