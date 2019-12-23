Армия и оружие
Газета.RuСирийские ПВО отразили ракетный удар по Дамаску
Отмечается, что ракетные удары по сирийским территориям ведутся израильскими ВВС со стороны Голанских высот. Уточняется, что одна из целей была уничтожена в небе над районом Акраба рядом с Дамаском.
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Гаджеты
Motorola отложила выход раскладушки Razr с гибким экраном
В компании Motorola выступили с официальным заявлением, в котором говорится, что старт продаж нового складного смартфона Razr не состоится 26 декабря как было запланировано.
Политика
Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа
Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Хоккей
«Рейнджерс» победил «Анахайм». Панарин продлил результативную серию
Здоровье
Врачи рассказали о допустимой дозе алкоголя на Новый год
Один бокал шампанского в новогоднюю ночь не нанесет существенного вреда здоровью человека, но лучше не злоупотреблять ни крепкими, ни слабоалкогольными напитками, так как безопасной дозы алкоголя не существует.
Общество
Для врачей и медсестер введут единые требования оплаты труда
Вице-премьер Татьяна Голикова, реагируя на предложение президента РФ Владимира Путина «избавиться от несправедливой дифференциации» зарплат главных и рядовых врачей, заявила, что после поправок в ТК, правительство сможет устанавливать единые требования к оплате труда медработников по всей России, пишет «Коммерсант».
Здоровье
Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи
Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
Общество
В Татарстане силовики проводили тренировки на школьниках
Единоборства
«Корейский Зомби» Чон Чхан Сон победил легенду UFC Фрэнки Эдгара
Кореец Чон Чхан Сон по прозвищу «Зомби» нокаутировал американца Фрэнки Эдгара на турнире UFC Fight Night 165 в Пусане (Южная Корея).
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин рассказал, что отец Жанны Фриске ему угрожает
Недавно продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал сестру Жанны Фриске за то, что она полностью копирует стиль своей покойной сестры.
Происшествия
Около 70 машин столкнулись в США. Пострадало больше полусотни людей
Сообщается, что машины столкнулись в 07:51 по местному времени на мосту Квинс-Крик.
Общество
Власти Новосибирска прокомментировали неоднозначную форму катка
Заместитель мэра Новосибирска, глава департамента культуры Анна Терешкова прокомментировала неоднозначную форму катка, вызвавшего бурную реакцию пользователей в соцсетях.
Экономика
Китай снизит пошлины на импорт более 850 видов товаров с 1 января
Правительство Китая объявило о снижении с 1 января тарифов на импорт 859 наименований продукции, в том числе замороженной свинины, фармацевтических препаратов и ряда высокотехнологичных товаров, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление китайского минфина.
Армия и оружие
«Известия»: Минобороны России провело серьезную кадровую ротацию
Министерство обороны России провело крупную кадровую ротацию, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.
Единоборства
Денис Лебедев проиграл бой Табисо Мчуну
Со счётом 115-112 победу одержал южноафриканец Табисо Мчуну. Он получает титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Происшествия
Пропавшую 16 лет назад девочку c потерей памяти нашли в Красноярске
Авто
Российскому авторынку предрекли очередной кризис
Движение вниз После почти двух лет непрерывного роста российский авторынок в 2019-м пошел на снижение.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Транспорт
В первом поезде по Крымскому мосту проедут более 600 человек
Более 600 человек станут пассажирами поезда №7/8 Санкт-Петербург — Севастополь, который первым проедет по Крымскому мосту 25 декабря.
Политика
Оператор ускорит строительство «Северного потока-2» из-за санкций США
Оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG подтвердила, что один из подрядчиков, швейцарская компания Allseas, приостановила работы по укладке труб после введения санкций США.
Кино
В Бурятии выделили 3 млн рублей на поиски «золота Колчака»
Картине Юрия Ботоева «Золото империи» будет выделено 3 млн рублей на доработку фильма.
Футбол
Калиниченко — о ДНР и ЛНР: «Людей, не самых умных, нагло и цинично обманули. Добавить нечего»
Бывший футболист «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко поделился мнением о конфликте на Востоке Украины, где с 2014 года идут боевые действия.
Шоу-бизнес
Симба Сивова: певица Нюша раскрыла имя дочери
Российская популярная исполнительна Нюша родила первенца – дочку – еще в ноябре 2019 года, но более года не раскрывала ее лицо и имя в сети.
Авто
Volkswagen выпустит 34 новые модели в 2020 году
В следующем году немецкий бренд Volkswagen планирует выпустить 34 новые модели.
Происшествия
В Москве напали с ножом на сотрудника генпрокуратуры
Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
Политика
Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России
Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
Политика
МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне
МИД Польши, комментируя высказывание президента России Владимира Путина, заявил об искажении российскими властями картины Второй мировой войны.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России за неделю до Нового года
В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центральной части европейской территории страны будет довольно тепло.
Биатлон
Назван состав мужской сборной России на январские этапы Кубка мира
Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров назвал биатлонистов, которые выступят на этапах Кубка мира после новогодней паузы.