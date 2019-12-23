Армия и оружие

ИзвестияИзвестияПВО Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск

Израильские военные регулярно проводят операции и наносят удары по сирийской территории, обосновывая их противодействием иранским военным и ответом на обстрелы со стороны САР. В ночь на 20 ноября сирийское телевидение также сообщило о том, что ПВО отражала атаку на город.
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СМИ сообщили об атаке ВВС Израиля на объекты вблизи Дамаска

РБК18:28

СМИ: силы ПВО отразили ракетную атаку на Дамаск

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РИА Новости19:22

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Коммерсантъ16:48

ПВО Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск

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Сирийские военные заявили о перехвате израильских ракет возле Дамаска

Интерфакс16:43

СМИ: ВВС Израиля имитировали налеты на юг Ливана во время ракетных ударов по Сирии

ТАСС18:07
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